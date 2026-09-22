Η Χάποελ Ιερουσαλήμ είναι πολύ κοντά στο να κάνει δικό της τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, Λορέντζο Μπράουν.

Σε αναζήτηση γκαρντ είναι η Χάποελ Ιερουσαλήμ, μετά τον τραυματισμό του Τζάρεντ Χάρπερ, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για 2-4 μήνες. Η ομάδα από το Ισραήλ, φαίνεται πως έχει βρει τον ιδανικό αντικαταστάτη, στο πρόσωπο του Λορέντζο Μπράουν.

Σύμφωνα με το «Sport5», οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές, είναι προχωρημένες και το deal αναμένεται να ολοκληρωθεί. Ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού, δεν είναι στα πλάνα της Αρμάνι Μιλάνο και όλα δείχνουν ότι θα αγωνίζεται στο EuroCup τη νέα σεζόν, σε μία ομάδα που έχει ως στόχο την κατάκτηση του τίτλου.

Ο Μπράουν σε περίπτωση που συμφωνήσει, θα υπογράψει μονοετές συμβόλαιο, με τη Χάποελ ωστόσο να έχει το δικαίωμα άμα θελήσει μέσα στην αγωνιστική περίοδο, να το διακόψει.

Πέρσι με την Αρμάνι, ο Μπράουν σε 12 συμμετοχές στη EuroLeague, είχε μέσο όρο 5.8 πόντους, 1.6 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ ανά 14.5 λεπτά συμμετοχής.