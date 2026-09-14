Στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς εστίασε η Euroleague στη media day του Παναθηναϊκού AKTOR, ενώ έκανε και ένα σχόλιο για τον Ματίας Λεσόρ.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήταν ο κυρίαρχος του παιχνιδιού στη media day του Παναθηναϊκού AKTOR στην Euroleague, ενώ τα «φώτα» εστίασαν και στον Ματίας Λεσόρ.

Μέσα από μια ανάρτηση της στο «Χ» η διοργανώτρια αρχή δημοσίευσε ένα βίντεο, στο οποίο ο Σέρβος προπονητής κρατάει στη φωτογράφιση ένα πράσινο πινακάκι, όπου και σχεδιάζει τα συστήματα της ομάδας του κατά τη διάρκεια των αγώνων.

«Το αφεντικό. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι πίσω για να προπονήσεις τους πράσινους» ήταν το σχόλιο της Euroleague. Μάλιστα, στην ίδια ανάρτηση είναι και ο Ματίας Λεσόρ για τον οποίο αναφέρουν: «Ο πιο σκληρός τύπος στην Αθήνα».

Η ανάρτηση της Euroleague: