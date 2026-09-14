Euroleague: Πως υποδέχθηκε τον Ομπράντοβιτς στη media day του Παναθηναϊκού
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήταν ο κυρίαρχος του παιχνιδιού στη media day του Παναθηναϊκού AKTOR στην Euroleague, ενώ τα «φώτα» εστίασαν και στον Ματίας Λεσόρ.
Μέσα από μια ανάρτηση της στο «Χ» η διοργανώτρια αρχή δημοσίευσε ένα βίντεο, στο οποίο ο Σέρβος προπονητής κρατάει στη φωτογράφιση ένα πράσινο πινακάκι, όπου και σχεδιάζει τα συστήματα της ομάδας του κατά τη διάρκεια των αγώνων.
«Το αφεντικό. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι πίσω για να προπονήσεις τους πράσινους» ήταν το σχόλιο της Euroleague. Μάλιστα, στην ίδια ανάρτηση είναι και ο Ματίας Λεσόρ για τον οποίο αναφέρουν: «Ο πιο σκληρός τύπος στην Αθήνα».
Η ανάρτηση της Euroleague:
Baddest man in Athens 😤 @ThiasLsf is locked IN! 🔒 pic.twitter.com/2EzIU9l6UT— EuroLeague (@EuroLeague) September 14, 2026
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