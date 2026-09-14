Ο Σιλβέν Φρανσίσκο κάλεσε τον κόσμο του Παναθηναϊκού AKTOR να βρεθεί στο T-Center για το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μετά το τουρνουά στην Ρόδο συνεχίζει την προετοιμασία του για να είναι έτοιμος για τις επίσημες υποχρεώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οι «πράσινοι» μετρούν πλέον αντίστροφα για να παίξουν μπροστά στον κόσμο τους στο 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» (18-19/9) που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens.

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο κάλεσε τους φίλους του «τριφυλλιού» να βρεθούν στο γήπεδο, ενώ δήλωσε ανυπόμονος να παίξει μπροστά τους.

«Καλησπέρα παιδιά είμαι ο Σιλβέν Φρανσίσκο και σας μιλώ από τη media day. Aνυπομονώ να σας δω σπίτι μας για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Κλείσε την θέση σου τώρα θα σας περιμένω» δήλωσε ο Γάλλος γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR.

Ακόμη στο τουρνουά που θα πραγματοποιηθεί στο T-Center θα συμμετάσχουν η Παρτίζαν, ο ΠΑΟΚ και η Μπουργκ.

Δείτε το story στο Instagram: