Ο Παναγιώτης Ραμαντάνης γράφει για την εικόνα του Ολυμπιακού στο τελευταίο φιλικό της ομάδας (κόντρα στη Μακάμπι) και τα όσα έδειξαν οι πρωταθλητές Ευρώπης.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τις ανεπίσημες υποχρεώσεις του, με μία ακόμη νίκη. Αντιμετώπισε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο «Νεόφυτος Χανδριώτης» και έφτασε στη νίκη με 77-72. Ενα ακόμη θετικό αποτέλεσμα για τους Πειραιώτες, οι οποίοι κάνανε το 5/5 στα φιλικά τους παιχνίδια.

Η αλήθεια είναι πως οι νίκες, δεν παίζουν ρόλο στα φιλικά. Σημασία έχει να δει τις αδυναμίες της ομάδας ο coach Μπαρτζώκας με τους συνεργάτες του και να μπορέσουν να τις βελτιώσουν. Καμία ομάδα δεν είναι και δεν πρόκειται να είναι ποτέ, έτοιμη, πριν καν αρχίσουν τα επίσημα ματς.

Ωστόσο, το γεγονός ότι ακόμα και σε βράδια που δεν έχει αποδώσει σε μεγάλο βαθμό ο Ολυμπιακός, είναι σημαντικό στοιχείο ότι φτάνει στη νίκη. Ο σύλλογος έχει πνεύμα νικητή και το στοιχείο του «παίρνω αυτό που θέλω όπως και να αγωνιστώ», είναι κάτι το οποίο προστίθεται στα προτερήματα αυτής της ομάδας.

Τα λάθη με τη Μακάμπι, τα μεγάλα σουτ και οι... Εντιάι - Γουόρντ

Κόντρα στους Ισραληνούς, ο Ολυμπιακός έκανε πολλά λάθη στο πρώτο δεκάλεπτο, δέκα στο σύνολο, αριθμός ο οποίος δεν είναι αρεστός. Μόλις δύο ασίστ και πίσω στο σκορ με διψήφια διαφορά (12 πόντων). Σίγουρα η εικόνα αυτή, δεν ήταν κάτι που άρεσε στον coach. Ενα στα εφτά τρίποντα και λίγη συγκέντρωση στην άμυνα.

Η εικόνα άλλαξε στο δεύτερο δεκάλεπτο, καθώς ο Ολυμπιακός όχι μόνο δεν προχώρησε σε καμία λάθος πάσα, αλλά είχε και έναν πολύ «καυτό» Ντόρσεϊ. Μεγάλα σουτ από τον διεθνή γκαρντ, ο οποίος ολοκλήρωσε το ημίχρονο με 12 πόντους. Στη δεύτερη περίοδο, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν παραταχθεί με τρεις γκαρντ (κάτι που είδαμε πολύ και στα προηγούμενα φιλικά), με τους ΜακΙντάιρ, Ντόρσεϊ και Τζόσεφ. Πιθανό να το δούμε αρκετά συχνά αυτό φέτος, αν και σημαντική είναι η απουσία του Κώστα Παπανικολάου, με τον Γουόρντ να είναι ο μοναδικός «καθαρός» small forward.

Το δεύτερο ημίχρονο είχε μία πιο «ροκ» έκβαση, όμως ο Ολυμπιακός πήρε στο τέλος αυτό που ήθελε και σε αυτό ευθύνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό οι σωστές αποφάσεις στην άμυνα.

Ατομικά ναι μεν ο Ντόρσεϊ «ξεσήκωσε» τον κόσμο, όμως υπάρχουν τρεις παίκτες που έδωσαν μεγάλες βοήθειες. Ο ένας είναι ο Τάισον Γουόρντ, ο οποίος με βάση την αξιολόγηση, ήταν ο κορυφαίος παίκτης του αγώνα. Ο Αμερικανός τελείωσε το ματς με 12 πόντους (2/2 βολές, 5/5 δίποντα), 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος σε 20 λεπτά. Πολλές φορές περνάει «απαρατήρητη» η αγωνιστική εικόνα του Γουόρντ, όμως είναι πολύτιμος για τον Ολυμπιακό, με τα στοιχεία που έχει.

Στο δεύτερο ημίχρονο, άψογος ήταν ο Εμπάι Εντιάι, ο οποίος και τι δεν... είχε ακούσει όταν έπιασε λιμάνι. Ο Σενεγαλέζος, δείχνει ένα καλό αγωνιστικό προφίλ, ακόμα και ας είναι λίγες μέρες στον σύλλογο. Στα 18 λεπτά που αγωνίστηκε, είχε 14 πόντους (3/6 βολές, 4/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 1 μπλοκ. Παίκτης που διαφέρει πολύ με τον Σάσα Βεζένκοφ και δεν θα πρέπει να τον θεωρεί ο κόσμος ως αντι-Πίτερς. Παίζει την ίδια θέση, ναι, αλλά ο Ολυμπιακός δεν έψαχνε κάποιον που να είναι ακριβώς σαν τον Αλεκ.

Ο Τζόσεφ πολύτιμος ξανά, ο ΜακΙντάιρ δείχνει πιο μεγάλη άνεση στο παιχνίδι του. Γενικά τα δείγματα του Ολυμπιακού είναι καλά, όμως χρειάζεται υπομονή και χρόνος για να ρολάρει η ομάδα και να μπορέσει να πιάσει την επιθυμητή απόδοση.

Επόμενη στάση, τα ΗΑΕ και το Αμπου Ντάμπι και το Σούπερ Καπ της EuroLeague. Οι επίσημες υποχρεώσεις του Ολυμπιακού ξεκινάνε και στόχος είναι η επιτυχία, τόσο σε Ελλάδα, όσο και σε Ευρώπη.