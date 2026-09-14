Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε την εκτός έδρας εμφάνιση που θα φοράνε οι παίκτες τη νέα σεζόν.

Μέσω ανάρτησης, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε την εκτός έδρας εμφάνιση της ομάδας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Συγκεκριμένα η φανέλα είναι η ίδια με τον εντός έδρας, αλλά σε άσπρη, ενώ... φόντο έχει την Ακρόπολη.