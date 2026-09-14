Παναθηναϊκός: Η εκτός έδρας εμφάνιση για τη νέα σεζόν
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Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε την εκτός έδρας εμφάνιση που θα φοράνε οι παίκτες τη νέα σεζόν.
Μέσω ανάρτησης, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε την εκτός έδρας εμφάνιση της ομάδας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.
Συγκεκριμένα η φανέλα είναι η ίδια με τον εντός έδρας, αλλά σε άσπρη, ενώ... φόντο έχει την Ακρόπολη.
Δείτε την εκτός έδρας εμφάνιση του Παναθηναϊκού:
FROM GAME DAY TO EVERY DAY. ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 14, 2026
Introducing the new Away Jersey of Panathinaikos BC AKTOR.#adidasgr #adidasbasketball #createdwithadidas @adidasHoops pic.twitter.com/uBqNqyEj6s
@Photo credits: x_paobcgr
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