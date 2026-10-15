Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν την Παρασκευή (16/10, Live στο Gazzetta) για την 6η αγωνιστική της EuroLeague. Οι διαιτητικές τριάδες των αγώνων.

Η EuroLeague όρισε τους διαιτητές που θα διευθύνουν τους αγώνες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού (16/10, Live στο Gazzetta) στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της διοργάνωσης, που θα ρίξει και την αυλαία της δεύτερης διαβολοβδομάδας.

Στη Βαρκελώνη (16/10, 21:30, Novasports Prime) οι ερυθρόλευκοι θέλουν να φύγουν με το 2/2 στις αποσκευές τους από την Ιβηρική Χερσόνησο, ύστερα από τη μεγάλη νίκη - ανατροπή απέναντι στη Βαλένθια. Στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα, θα σφυρίξουν οι Τόμισλαβ Χορντόφ (Κροατία), Αρτούρας Σούκις (Λιθουανία) και Μίλος Κόλιενσιτς (Μαυροβούνιο).

Στο «T-Center», το Τριφύλλι υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη (16/10, 21:15, Novasports 4) με διακύβευμα το 6/6, που θα το διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι «άρχοντες του ματς» θα είναι οι Εμίν Μογκούλκοτς (Τουρκία), Κρίσταπς Κονσταντίνοφς (Λετονία) και Ουγκ Τεπενιέ (Γαλλία).