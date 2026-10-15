Χρησιμοποιώντας το viral trend του TikTok, ο Κέντρικ Ναν έκανε τις δικές του προβλέψεις σχετικά με την τελική βαθμολογία των ομάδων της EuroLeague.

Τη δική του... «μαντεψιά» για την τελική κατάταξη των 20 ομάδων της EuroLeague στην κανονική περίοδο έκανε ο Κέντρικ Ναν, χρησιμοποιώντας το viral trend του TikTok.

Ο σταρ του Παναθηναϊκού εκτίμησε ότι η πρώτη εξάδα θα απαρτίζεται κατά σειρά από το Τριφύλλι, τη Ρεάλ Μαδρίτης, τον Ολυμπιακό, τη Χάποελ Τελ Αβίβ, τη Φενέρμπαχτσε και την Ντουμπάι BC, ενώ κατά τον ίδιο, η Αρμάνι Μιλάνο θα συμπληρώσει τη δεκάδα της βαθμολογίας. Δυσοίωνη πρόβλεψη από τον πρώην NBAer για τη Βιλερμπάν του Τόνι Πάρκερ, την οποία και έβαλε ουραγό του πίνακα.

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