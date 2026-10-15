Ναν: Οι προβλέψεις του για την τελική κατάταξη της EuroLeague (vid)
Τη δική του... «μαντεψιά» για την τελική κατάταξη των 20 ομάδων της EuroLeague στην κανονική περίοδο έκανε ο Κέντρικ Ναν, χρησιμοποιώντας το viral trend του TikTok.
Ο σταρ του Παναθηναϊκού εκτίμησε ότι η πρώτη εξάδα θα απαρτίζεται κατά σειρά από το Τριφύλλι, τη Ρεάλ Μαδρίτης, τον Ολυμπιακό, τη Χάποελ Τελ Αβίβ, τη Φενέρμπαχτσε και την Ντουμπάι BC, ενώ κατά τον ίδιο, η Αρμάνι Μιλάνο θα συμπληρώσει τη δεκάδα της βαθμολογίας. Δυσοίωνη πρόβλεψη από τον πρώην NBAer για τη Βιλερμπάν του Τόνι Πάρκερ, την οποία και έβαλε ουραγό του πίνακα.
Δείτε το video:
@pao_bc @K Nunn making his own @EuroLeague Regular Season ranking 👀💚 #WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment #ranking #nunn ♬ original sound - Panathinaikos BC
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