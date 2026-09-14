Νέο πρόβλημα στον Παναθηναϊκό, καθώς στην επιστροφή της ομάδας από τη Ρόδο έξι μέλη του σταφ διαγνώστηκαν με γαστρεντερίτιδα.

Μετά την ΑΕΚ και στην αποστολή του Παναθηναϊκού στην επιστροφή της ομάδας από τη Ρόδο, εντοπίστηκαν κρούσματα από γαστρεντερίτιδα.

Συγκεκριμένα έξι μέλη του σταφ «χτυπήθηκαν» εκ των οποίων ορισμένοι χρειάστηκαν και νοσηλεία στο νοσοκομείο. Η ΑΕΚ μέσω επίσημης ανακοίνωσης, ενημέρωσε για την κατάσταση των Μπάρτλεϊ και Σκορδίλη, ενώ σημειώνεται πως οι δύο ομάδες ήταν στο ίδιο ξενοδοχείο στη Ρόδο για το φιλικό τουρνουά.

Σε αμφότερους τους συλλόγους υπάρχει ανησυχία ότι θα προκύψουν εκ νέου κρούσματα, ενώ πλησιάζει το Stoiximan Super Cup το οποίο είναι προγραμματισμένο να γίνει και πάλι στη Ρόδο στις 26-27 Σεπτεμβρίου.