Ολυμπιακός - Μακάμπι: Παρακολουθεί το ματς ο Χριστοδουλίδης
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Νίκος Χριστουλίδης βρίσκεται στο γήπεδο και βλέπει από κοντά το ματς του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι.
Ο Πρόεδρος της Κύπρου παρακολουθεί από κοντά τον τελικό στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης βρίσκεται στο γήπεδο και απολαμβάνει το ματς του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα.
Οι Ισραηλινοί προηγήθηκαν με 13-27, αλλά με ρεσιτάλ του Ντόρσεϊ οι Πειραιώτες επέστρεψαν στο ματς και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 35-35, σε ένα πολύ αμφίρροπο παιχνίδι.
Δείτε το video
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.