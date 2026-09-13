Ο Νίκος Χριστουλίδης βρίσκεται στο γήπεδο και βλέπει από κοντά το ματς του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι.

Ο Πρόεδρος της Κύπρου παρακολουθεί από κοντά τον τελικό στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης βρίσκεται στο γήπεδο και απολαμβάνει το ματς του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα.

Οι Ισραηλινοί προηγήθηκαν με 13-27, αλλά με ρεσιτάλ του Ντόρσεϊ οι Πειραιώτες επέστρεψαν στο ματς και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 35-35, σε ένα πολύ αμφίρροπο παιχνίδι.

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