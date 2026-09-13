Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ το...πήρε πάνω του κόντρα στην Μακάμπι, βοηθώντας τον Ολυμπιακό να επιστρέψει στο ματς.

Ο Ολυμπιακός δεν ξεκίνησε καθόλου καλά το ματς με τη Μακάμπι και το σκορ έφτασε στο 13-27 υπέρ των Ισραηλινών. Κάπου εκεί ανέλαβε δράση ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο γκαρντ των ερυθρολεύκων με τρεις τρίποντες... βόμβες (έβαλε και μία ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ) έφερε το ματς σε απόσταση τριών πόντων για το 24-27. Για άλλη μια φορά δείχνει την ικανότητα του στο σουτ και στο σκοράρισμα.

Άλλαξε το μομέντουμ του ματς και επανέφερε την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα σε απόσταση... βολής.

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