Ολυμπιακός: Με Ντόρσεϊ κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ
Το τελευταίο του φιλικό παιχνίδι είναι έτοιμος να δώσει ο Ολυμπιακός. Λίγα 24ωρα πριν το Σούπερ Καπ της EuroLeague στο Άμπου Ντάμπι, οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης».
Ο Ολυμπιακός θέλει να δείξει ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο και να μπορέσει ο Γιώργος Μπαρτζώκας να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα, πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων για την ομάδα.
Για το προσεχές παιχνίδι με τη Μακάμπι, θα είναι διαθέσιμος ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος είχε μείνει εκτός με τον Ερυθρό Αστέρα λόγω ξεκούρασης. Κανονικά υπολογίζεται και ο Ταϊρίκ Τζόουνς.
Μοναδικοί μη διαθέσιμοι, είναι ο Κώστας Παπανικολάου και ο Μπουρνελές.
Η 14αδα του Ολυμπιακού
Τζόσεφ, ΜακΙντάιρ, Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Νετζήπογλου, Πλώτας, Γουόρντ, Εντιάι, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς, Καραγιαννίδης
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