Γνωστή έγινε η 14αδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να είναι διαθέσιμος.

Το τελευταίο του φιλικό παιχνίδι είναι έτοιμος να δώσει ο Ολυμπιακός. Λίγα 24ωρα πριν το Σούπερ Καπ της EuroLeague στο Άμπου Ντάμπι, οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης».

Ο Ολυμπιακός θέλει να δείξει ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο και να μπορέσει ο Γιώργος Μπαρτζώκας να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα, πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων για την ομάδα.

Για το προσεχές παιχνίδι με τη Μακάμπι, θα είναι διαθέσιμος ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος είχε μείνει εκτός με τον Ερυθρό Αστέρα λόγω ξεκούρασης. Κανονικά υπολογίζεται και ο Ταϊρίκ Τζόουνς.

Μοναδικοί μη διαθέσιμοι, είναι ο Κώστας Παπανικολάου και ο Μπουρνελές.

Η 14αδα του Ολυμπιακού

Τζόσεφ, ΜακΙντάιρ, Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Νετζήπογλου, Πλώτας, Γουόρντ, Εντιάι, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς, Καραγιαννίδης