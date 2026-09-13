Ο κόσμος του Ολυμπιακού φώναξε το όνομα του Βασίλη Σπανούλη πριν το τζάμπολ με την Μακάμπι στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης».

Ο Άρης πρόσφερε μια μοναδική παράσταση με τη νίκη (98-74) του επί του Ερυθρού Αστέρα στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» και ο Βασίλης Σπανούλης με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης χειροκροτήθηκε όχι μόνο από τους φίλους των «κιτρίνων», αλλά και από τον κόσμο του Ολυμπιακού.

Οι «ερυθρόλευκοι» οπαδοί που έχουν μεγάλη αγάπη για τον «Kill-Bill» τραγούδησαν το όνομα του προπονητή του Άρη δείχνοντας με αυτό τον τρόπο την μεγάλη εκτίμηση που τρέφουν στο πρόσωπο του για όσα σπουδαία πέτυχαν μαζί όσο ήταν αθλητής του Ολυμπιακού.

