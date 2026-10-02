Αντετοκούνμπο: «Πολύς κόσμος θα αγαπήσει τον φετινό Άρη»

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο εξήγησε αρκετές από τις αποφάσεις του στη διαδικτυακή εκπομπή του και αναφέρθηκε στο project του Άρη τονίζοντας ότι θα αγαπηθεί από πολύ κόσμο.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είπε πολλά στο «Thanalysis.net». Ξεκινώντας από την απόφαση επιστροφής στην Ελλάδα έως και το ότι σύντομα το ΝΒΑ – μέσω του NBA Europe – θα μάθει περισσότερα για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. «Τώρα είμαι στη Θεσσαλονίκη, στον Άρη, και μας περιμένει μια φανταστική σεζόν… Εφόσον το ΝΒΑ έρθει στην Ευρώπη θα δείτε ότι οι ομάδες είναι παγκοσμίου επιπέδου. Θα βλέπετε παίκτες και θα λέτε ‘αυτόν τον θυμάμαι, είχε παίξει για την… τάδε ομάδα’», είπε αρχικά.

Εκεί αναφέρθηκε στην επιστροφή του αλλά και στις αντιδράσεις των ξένων media για το ότι δεν θα είναι με τον Γιάννη στην ίδια ομάδα, έπειτα από αρκετά χρόνια. «Είναι μόνο γλυκιά η επιστροφή μου. Μακάρι κάθε παίκτης να είχε τη δυνατότητα να παίξει έστω έναν μήνα στην Ελλάδα. Στον Άρη συμβαίνει κάτι μαγικό. Διαδοχικά sold out, οι φανέλες έχουν εξαντληθεί, ο κόσμος είναι τόσο κοντά στην ομάδα και νιώθω ότι πολύς κόσμος θα λατρέψει τον φετινό Άρη. Νιώθουμε ενθουσιασμό και περηφάνια που είμαστε μέλη αυτής της ομάδας. Δεν ξέρετε πολλά για την Ελλάδα, αλλά θα τα μάθετε».

Ρωτήθηκε για το τι θα μπορούσε να τον κάνει χαρούμενο. «Από τότε που έφυγε από τη ζωή ο πατέρας μας, ένιωθα ότι έπρεπε να κάνω τα πάντα για όλους τους άλλους. Είμαι αξιόπιστος ως άνθρωπος. Όμως έφτασα σε ένα σημείο που ρώτησα τον εαυτό μου: “Οκ, τι θα κάνει εμένα ευτυχισμένο;”. Η απάντηση ήταν η Ελλάδα, η οικογένειά μου και μια ομάδα με νοοτροπία νικητή. Δεν παίζω απλά για να παίζω, παίζω μόνο για να κερδίζω».

Αναφέρθηκε επίσης στο απίστευτο συναίσθημα της συνύπαρξης με τον αδερφό του Κώστα και ρωτήθηκε για τον Γιάννη. «Δεν μπορούν να γίνουν όλοι Γιάννης, ούτε χρειάζεται. Σταματήστε να κοιτάτε δεξιά και αριστερά τι κάνουν οι άλλοι και ξεκινήστε να χτίζετε τον δικό σας χαρακτήρα. Βρείτε αυτό το ένα πράγμα που κάνετε καλά και κανείς άλλος δεν μπορεί να σας πλησιάσει… Μου έλεγαν πολλοί ότι πρέπει να γίνω σουτέρ για να βγάλω εκατομμύρια. Εγώ έβγαλα χρήματα παίζοντας άμυνα, προσφέροντας ενέργεια και θυσιάζοντας τον εαυτό μου για την ομάδα».