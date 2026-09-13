Ο Άρης ήταν καταπληκτικός και επιβλητικός απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα στην Κύπρο καθώς επικράτησε με 98-74 παίζοντας εξαιρετική άμυνα και με μαγικό Ρόμπινσον Ερλ.

Απόλυτα κυρίαρχος σε όλο το διάστημα του αγώνα, φτάνοντας μάλιστα τη διαφορά έως το +25, ο Άρης είχε τον απόλυτο έλεγχο μέσα από την άμυνά του με πρωταγωνιστή τον Τζερεμάια Ερλ Ρόμπινσον (29π.) και τους Ματ Μόργκαν (18π.), Ι Τζέι Λιντέλ (15π.) σε ρόλο συμπρωταγωνιστών. Ο Ελάιζα Μήτρου Λονγκ ήταν ο παίκτης κλειδί στην άμυνα, επιβεβαιώνοντας ότι προς όφελος εξασφάλισης... κάρτας παραμονής στην ομάδα, άλλαξε ολοκληρωτικά την αγωνιστική φιλοσοφία του. Ο Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς είχε και πάλι ρόλο δημιουργού καθώς η διαφορά του σημερινού Άρη με τον αντίστοιχο της φιλικής αναμέτρησης με τη Μακάμπι ήταν στην αμυντική συμπεριφορά και κυρίως σ' αυτή των ψηλών.

Ο αγώνας

Ο Άρης έκανε καταπληκτικό πρώτο δεκάλεπτο, με εξαιρετική άμυνα και διψήφιο αριθμό deflections που οδήγησαν στα επτά λάθη τον Ερυθρό Αστέρα. Επιθετικά, οι «κίτρινοι» έφτιαξαν τους 11 πόντους από λάθη αντιπάλου (22-10, 6’) έχοντας ως βασική σκέψη την άμεση εκτέλεση στο transition παιχνίδι αλλά με σωστές επιλογές και στο πέντε εναντίον πέντε (34-18, 10’) με κύριο πρωταγωνιστή τον Ρόμπινσον Ερλ.

Η δεύτερη περίοδος χρησιμοποιήθηκε για δοκιμές καθώς στο πρώτο μισό ο Βασίλης Σπανούλης χρησιμοποίησε δίδυμο ψηλών τους Θανάση Αντετοκούνμπο-Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και τους Τολιόπουλο, Μήτρου Λονγκ (ή Μόργκαν) και Χατζηλάμπρου στην περιφέρεια. Ο Ερυθρός Αστέρας μείωσε τη διαφορά (κυρίως) μέσα από διαδοχικές ελεύθερες βολές (41-30, 15’). Το ημίχρονο έκλεισε (51-40) με τρομερή ασίστ του Ντιμιτρίγεβιτς στον Τολιόπουλο και το ανάποδο λέι απ του τελευταίου.

Ο Ματ Μόργκαν έκανε τη διαφορά για τον Άρη στο τρίτο δεκάλεπτο (65-51, 26'). σε διαφορετικό παιχνίδι σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο καθώς η ελληνική ομάδα δεν βρήκε πολλές ευκαιρίες στο transition. Μάλιστα, υπήρξε ένταση μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων έπειτα από ένα σκληρό σκριν του Μόντλεϊ στον Ντιμιτρίγεβιτς που προκάλεσε τον τραυματισμό του τελευταίου. Εκεί ο Άρης έκανε τέσσερα συνεχόμενα κλεψίματα καθώς ο Ρόμπινσον Ερλ συνέχισε το εξαιρετικό παιχνίδι του με διαδοχικές νίκες επί της άμυνας του Ερυθρού Αστέρα (71-53, 28').

Η διαφορά πήγε στο +20 στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου (80-60, 32'). Τα μακρινά σουτ του Κάρτερ γλίτωσαν τα χειρότερα για τον Ερυθρό Αστέρα καθώς διατηρήθηκε η ένταση μεταξύ των παικτών. Ο Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς επέστρεψε (33') στο παρκέ καθώς ο Άρης διατήρησε τη μεγάλη διαφορά η οποία μετά το 17ο κλέψιμο της ελληνικής ομάδας πήγε στο +25 (90-65, 35').

Τα δεκάλεπτα: 34-18, 51-40, 73-57, 98-74