Μετά το Eurocup, ο Άρης θέλει να ξεκινήσει με ιδανικό τρόπο και στην Basket League αντιμετωπίζοντας (3/10, 17:30) εκτός έδρας την Καρδίτσα.

Οι «κίτρινοι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους με μια προπόνηση στο Nick Galis Halla στην οποία δεν συμμετείχε ο Γιώργος Τανούλης. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι Ελάιζα Μήτρου Λονγκ, Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερλ, Βασίλης Τολιόπουλος, Νένο Ντιμιτρίγεβιτς, Λευτέρης Μποχωρίδης, Ματ Μόργκαν, Ι Τζέι Λιντέλ, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κεμ Μπιρτς, Άνταμ Μοκόκα.

Στην αποστολή δεν συμπεριλήφθηκε ο Στέφαν Γιόβιτς ο οποίος όμως είναι πιθανό να κάνει ντεμπούτο στον αγώνα της 2ης αγωνιστικής του Eurocup απέναντι στην ισπανική Μπούργκος. «Ξεκινάμε τις εγχώριες υποχρεώσεις μας αντιμετωπίζοντας μια ομάδα που έχει κερδίσει τον σεβασμό με την παρουσία της τα τελευταία χρόνια. Το πιο σημαντικό για εμάς είναι να σταθεροποιήσουμε την απόδοση μας και στις δύο πλευρές του γηπέδου και να επιβάλουμε το ρυθμό μας. Είμαστε μια καινούργια ομάδα και πρέπει τώρα στην αρχή της χρονιάς να παίρνουμε τα αποτελέσματα και μέσω των διαθέσιμων προπονήσεων να βελτιωνόμαστε για να φτάσουμε στο επιθυμητό επίπεδο», δήλωσε ο Ηλίας Καντζούρης, άμεσος συνεργάτης του Βασίλη Σπανούλη.