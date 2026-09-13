Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε έδειξε την... τρέλα του για τη νέα φανέλα του Παναθηναϊκού.

Με... άρωμα Ακρόπολης και φέτος θα είναι η εντός έδρας εμφάνιση του Παναθηναϊκού.

Η «πράσινη» ΚΑΕ παρουσίασε την νέα φανέλα με ένα ξεχωριστό video, όπου κλέβει την παράσταση και η εικόνα της Ακρόπολης, η οποία επανέρχεται μετά τη σεζόν 2023-24 όπου τότε οι πράσινοι είχαν φτάσει στην κατάκτηση της Εuroleague.

Φαίνεται πως η νέα φανέλα ξετρέλανε και τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε που δεν δίστασε να το δείξει στα social. «Περήφανος που φοράω αυτά τα χρώματα», έγραψε και ανέβασε κι εκείνος το video του Παναθηναϊκού.

Ένα από τα πιο ηχηρά ονόματα που ήρθαν το καλοκαίρι όχι μόνο στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.