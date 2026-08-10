Γιαννακόπουλος για το λάβαρο του Μποντιρόγκα: «Ήταν λάθος μου, θα επιστρέψει στην οροφή του ΟΑΚΑ»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μιλώντας στους «Euro Insiders» σχολίασε και την απόφασή του να κατέβει το λάβαρο του Ντέγιαν Μποντιρόγκα από την οροφή του ΟΑΚΑ, υπογραμμίζοντας ότι ήταν λάθος του.

Στις 6 Μαρτίου 2026 και λίγο μετά το τέλος του αγώνα της Euroleague στο ΣΕΦ μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε την εντολή να «κατέβει» από την οροφή του ΟΑΚΑ το λάβαρο του Ντέγιαν Μποντιρόγκα θέλοντας να διαμαρτυρηθεί με αυτόν τον τρόπο για την διαιτησία του αγώνα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του ισχυρού άνδρα της «πράσινης» ΚΑΕ στους «Euro Insiders» αναφέρθηκε σε αυτήν την απόφαση λέγοντας ότι θα επιστρέψει άμεσα στην θέση του!

«Όλοι κάνουν λάθη. Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα ήταν θρύλος του Παναθηναϊκού. Ήταν θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και πάνω απ' όλα, πλέον, είναι φίλος μου. Αφήνοντας τα πάντα στην άκρη, είναι φίλος μου. Δεν είναι ένας άνθρωπος που έχει φύγει από το μπάσκετ. Παραμένει ενεργός στον χώρο. Έχει τον δικό του ρόλο και, όταν βρίσκεσαι ακόμη στο γήπεδο, πρέπει να μπορείς να αποδέχεσαι και το χειροκρότημα και την κριτική. Δεν ήμουν ευχαριστημένος με κάποια πράγματα» είπε αρχικά και συνέχισε ξεκαθαρίζοντας ότι θα ανέβει και πάλι στην οροφή!

«Όμως η απόφασή μου ήταν ξεκάθαρα λανθασμένη. Και αυτό θα διορθωθεί. Το λάβαρο θα επιστρέψει. Θα επιστρέψει πολύ σύντομα.»

Και κατέληξε: «Γνωρίζω μόνο δύο ανθρώπους στην Ελλάδα που αναγνωρίζουν τα λάθη τους. Ξέρω, βέβαια, πολλούς ανθρώπους που δεν αναγνωρίζουν ότι δεν αναγνωρίζουν τα λάθη τους. Αφού θέλω να κάνω τους άλλους να αναγνωρίζουν τα λάθη τους, είτε τους αρέσει είτε όχι, πρέπει πρώτα απ' όλα να καταλαβαίνω κι εγώ τα δικά μου λάθη και να τα αποδέχομαι.»