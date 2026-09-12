Παναθηναϊκός - Σπάρτακ Σουμπότιτσα: Οι οδηγίες του Λεσόρ στον Γκραντ

Παναθηναϊκός - Σπάρτακ Σουμπότιτσα: Οι οδηγίες του Λεσόρ στον Γκραντ

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Παναθηναϊκός - Σπάρτακ Σουμπότιτσα: Οι οδηγίες του Λεσόρ στον Γκραντ
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Ο Ματίας Λεσόρ παρότι δεν αγωνίζεται στο φιλικό του Παναθηναϊκού κόντρα στη Σπάρτακ Σουμπότιτσα ζει πολύ έντονα το ματς από τον πάγκο, δίνοντας οδηγίες στον Τζέριαν Γκραντ.

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Στο δεύτερο φιλικό του Παναθηναϊκού στη Ρόδο κόντρα στη Σπάρτακ Σουμπότιτσα, ο Ματίας Λεσόρ δεν αγωνίζεται, για λόγους ξεκούρασης, ωστόσο ζει πολύ έντονα την αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα ο Γάλλος σέντερ των «πρασίνων» είναι πολύ ενεργός και από τον πάγκο, με τον ίδιο να δίνει τις δικές του οδηγίες στον Τζέριαν Γκραντ.

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