Παναθηναϊκός - Σπάρτακ Σουμπότιτσα: Οι οδηγίες του Λεσόρ στον Γκραντ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΟΔΟ: ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΜΙΔΟΥ
Στο δεύτερο φιλικό του Παναθηναϊκού στη Ρόδο κόντρα στη Σπάρτακ Σουμπότιτσα, ο Ματίας Λεσόρ δεν αγωνίζεται, για λόγους ξεκούρασης, ωστόσο ζει πολύ έντονα την αναμέτρηση.
Συγκεκριμένα ο Γάλλος σέντερ των «πρασίνων» είναι πολύ ενεργός και από τον πάγκο, με τον ίδιο να δίνει τις δικές του οδηγίες στον Τζέριαν Γκραντ.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta:
☘️ Μπορεί να μην παίζει ο Λεσόρ αλλά το ζει και δίνει οδηγίες στον Γκραντ pic.twitter.com/CM0I9B6WJB— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 12, 2026
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