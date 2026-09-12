Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με ευστοχία έξω από τη γραμμή των 6.75 μέτρων και με κύριο εκφραστή τον Λευτέρη Μαντζούκα.

Ο Παναθηναϊκός ήταν αρκετά εύστοχος από την περιφέρεια στο ξεκίνημα του αγώνα κόντρα στην Σπάρτακ Σουμπότιτσα.

Με τον Λευτέρη Μαντζούκα να δίνει το... σύνθημα, τον Σιλβέν Φρανσίσκο να τον ακολουθεί και τους Μπόνγκα, Μπάντιο να τον συμπληρώνουν οι «πράσινοι» έκλεισαν την 1η περίοδο έχοντας 5/9 τρίποντα.