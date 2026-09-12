Η EuroLeague μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο Instagram κατέστησε σαφές πως το νεοσύστατο Super Cup θα πραγματοποιηθεί κανονικά, βάζοντας οριστικό τέλος στα σενάρια.

«Ταφόπλακα» στις φήμες και στα σενάρια περί μη διεξαγωγής του Super Cup της EuroLeague! Η διοργανώτρια αρχή μέσω ανάρτησης στο Instagram ξεκαθάρισε ότι το τουρνουά θα λάβει χώρα κανονικά στο Άμπου Ντάμπι, το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου.

Ολυμπιακός, Ρεάλ Μαδρίτης, Φενέρμπαχτσε και Ντουμπάι BC θα παλέψουν με διακύβευμα την πρώτη κούπα της αγωνιστικής περιόδου 2026-27. Οι διοργανωτές διαβεβαίωσαν τις ομάδες για την ομαλή διεξαγωγή και την ασφάλεια των μελών τους, παρά το τεταμένο κλίμα που επικρατεί στη «γειτονιά» της Μέσης Ανατολής.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

18 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε (17:00)

Dubai BC - Ρεάλ Μαδρίτης (20:00)

19 Σεπτεμβρίου