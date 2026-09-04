Η EuroLeague πήρε θέση ξεκαθαρίζοντας πώς το Super Cup στο Άμπου Ντάμπι θα διεξαχθεί κανονικά το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου.

Η πολεμική κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει ενταθεί και όπως ήταν φυσικό το επίπεδο επικινδυνότητας ανέβηκε στο 3, που προτρέπει τους ταξιδιώτες να επανεξετάσουν την μετάβασή τους στην περιοχή. Ειδικότερα, αν δεν συντρέχουν επαγγελματικοί λόγοι.

Έτσι δημιουργήθηκε μία ανησυχία για το ενδεχόμενο αναβολής του event (18-19 Σεπτεμβρίου) του Super Cup της EuroLeague με την συμμετοχή του πρωταθλητή Ευρώπης, Ολυμπιακού, της δευτεραθλήτριας, Ρεάλ, της περυσινής πρωταθλήτριας Φενερμπαχτσέ και της τυπικά γηπεδούχου Ντουμπάι, αν και η συγκρατημένη αισιοδοξία των ανθρώπων της διοργάνωσης υπερτερούσε της ανησυχίας.

Η διοργανώτρια αρχή μάλιστα πήρε επίσημη θέση για το ζήτημα ξεκαθαρίζοντας πώς δεν πρόκειτα να ακυρωθεί το μπασκετικό event.

Αναλυτικά

«Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα σε αρκετά ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, η Euroleague Basketball θα ήθελε να διευκρινίσει ότι το **Euroleague Basketball SuperCup Abu Dhabi 2026**, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις **18 και 19 Οκτωβρίου**, παραμένει ως έχει.

Η Euroleague Basketball παραμένει προσηλωμένη στην ανάδειξη του κορυφαίου ευρωπαϊκού μπάσκετ μέσω αυτής της νέας διοργάνωσης, καθώς και στη διασφάλιση μιας εξαιρετικής εμπειρίας για τις ομάδες, τους παίκτες και τους φιλάθλους».

