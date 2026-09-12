Ο Δημήτρης Κλωνάρας (25 χρονών, 2.00μ.) ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα από τους Lions de Geneve.

Την περιπλάνηση του στο εξωτερικό θα συνεχίσει ο Δημήτρης Κλωνάρας! Ο 25χρονος αθλητής ανήκει και με τη... βούλα στους Lions de Geneve της Ελβετίας.

Ο Έλληνας αθλητής, που συμμετείχε στην καλοκαιρινή προετοιμασία του Ολυμπιακού έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο δύο μηνών με τους Ελβετούς. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Ισλανδία με τη φανέλα της Ρέικιαβικ. Ο Κλωνάρας, έπαιξε σε 24 ματς, έχοντας μέσο όρο 16.5 πόντους, 9.8 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ανά 32.9 λεπτά συμμετοχής.

Έχει περάσει από όλες τις μικρές Εθνικές Ομάδες και έχει φορέσει επίσης τις φανέλες των ΠΑΟΚ, Καλιφόρνια, Καλ Στέιτ και Αφτάνες.