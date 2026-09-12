Ολυμπιακός: Τα αυτόγραφα των Φουρνιέ και Γουόρντ (vid)
Αποστολή στην Κύπρο: Παναγιώτης Ραμαντάνης
Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε την Παρασκευή (11/09) του Ερυθρού Αστέρα με 89-87 με «clutch» Σάσα Βεζένκοβ στο φινάλε ενός εντυπωσιακού αγώνα, στο πρώτο του φιλικό επί κυπριακού εδάφους για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης».
Το πρωί του Σαββάτου (12/09) μια πλειάδα οπαδών των ερυθρολεύκων συγκεντρώθηκε στο Χίλτον, προκειμένου να φωτογραφηθεί με τα τρόπαια και της ομάδας και «άρπαξε την ευκαιρία» να συλλέξει αυτόγραφα από τους Εβάν Φουρνιέ και Τάισον Γουόρντ.
Δείτε το σχετικό video:
💥Αυτόγραφα από Φουρνιέ και Γουόρντ pic.twitter.com/G4WEtdc1Qs— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 12, 2026
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