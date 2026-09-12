Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην Κύπρο και συγκεκριμένα στη Λευκωσία στο πλαίσιο του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» ενόψει της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν. Τα αυτόγραφα των Φουρνιέ και Γουόρντ στους φιλάθλους.

Αποστολή στην Κύπρο: Παναγιώτης Ραμαντάνης

Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε την Παρασκευή (11/09) του Ερυθρού Αστέρα με 89-87 με «clutch» Σάσα Βεζένκοβ στο φινάλε ενός εντυπωσιακού αγώνα, στο πρώτο του φιλικό επί κυπριακού εδάφους για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης».

Το πρωί του Σαββάτου (12/09) μια πλειάδα οπαδών των ερυθρολεύκων συγκεντρώθηκε στο Χίλτον, προκειμένου να φωτογραφηθεί με τα τρόπαια και της ομάδας και «άρπαξε την ευκαιρία» να συλλέξει αυτόγραφα από τους Εβάν Φουρνιέ και Τάισον Γουόρντ.

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