Ο Σάσα Βεζένκοβ έκανε τις δικές του επιλογές στο EuroLeague Fantasy Challenge, ξεχωρίζοντας την καλύτερη πεντάδα.

Ο MVP και νικητής της περσινής EuroLeague, Σάσα Βεζένκοβ, επέλεξε τη την καλύτερη πεντάδα στο Fantasy Challenge! Ο αστέρας του Ολυμπιακού αποκάλυψε τα πέντε ονόματα που θα κυριαρχήσουν, στα δικά του μάτια, σε βίντεο που δημοσίευσε η διοργανώτρια αρχή στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram.

Ο 31χρονος αθλητής των ερυθρολεύκων ξεκίνησε από τον... εαυτό του, συνέχισε με τον συμπαίκτη του, Νίκολα Μιλουτίνοφ, τον Ελάιζα Μπράιαντ της Χάποελ Τελ Αβίβ, τον Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού και έκλεισε την πεντάδα του με τον Τζέιλεν Χορντ της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

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