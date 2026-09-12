Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στο δεύτερο φιλικό στο τουρνουά της Ρόδου. Το κανάλι και η ώρα μετάδοσης.

Πράξη δεύτερη για τον Παναθηναϊκό στο τουρνουά της Ρόδου! Η ομάδα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς μετά τη νίκη κόντρα στην ΑΕΚ με 78-56 το βράδυ της Παρασκευής (11/09), θα βρει στον δρόμο της τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα.

Το Τριφύλλι είχε πληθωρική παρουσία στη χθεσινή αναμέτρηση και κυρίως έδειξε ενθαρρυντικά δείγματα στην αμυντική του λειτουργία, με τον «Ζοτς» να εξάγει τα δικά του πολύτιμα συμπεράσματα.

Το Σάββατο (12/09) οι Πράσινοι θα βρουν απέναντί τους τη σερβική ομάδα με σκοπό να δείξουν ακόμα καλύτερη εικόνα και να ολοκληρώσουν με το 2/2 την παρουσία τους στο «Νησί των Ιπποτών». Το ματς θα διεξαχθεί στις 18:00 (Live από το Gazzetta) και με τηλεοπτική μετάδοση από το ACTION24.