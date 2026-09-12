Σαν σήμερα πριν 30 χρόνια ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε το Διηπειρωτικό Κύπελλο κόντρα στην Ολίμπια Βενάδο Τουέρτο, εξαργυρώνοντας την κατάκτηση του παρθενικού Ευρωπαϊκού στο Παρίσι.

12 Σεπτεμβρίου 1996, ΟΑΚΑ. Ο Παναθηναϊκός έγραψε ιστορία κατακτώντας το Διηπειρωτικό Κύπελλο κόντρα στην Ολίμπια Βενάδο Τουέρτο, στο τρίτο παιχνίδι της σειράς. Λίγους μήνες πριν και συγκεκριμένα στις 11 Απριλίου, το Τριφύλλι θα έβαζε το πρώτο... λιθαράκι της δυναστείας του στο μπάσκετ της «Γηραιάς Ηπείρου», σηκώνοντας στον ουρανό του Παρισιού την «Ευρωκούπα», σε έναν συγκλονιστικό τελικό απέναντι στην Μπαρτσελόνα, όπου επικράτησε με 67-66.

Στον πρώτο αγώνα, οι Πράσινοι ηττήθηκαν με 89-83, όμως στα δύο παιχνίδια της Αθήνας έκανε το 2/2, νικώντας με 83-78 στο πρώτο ματς και 101-76 στο δεύτερο και καθοριστικό κόντρα στην ομάδα της Αργεντινής. Έτσι, έγινε η πρώτη ομάδα που κατέκτησε τα εν λόγω τρόπαια, μέχρι τότε.

Για τους -τότε- Πρωταθλητές Ευρώπης, κορυφαίος της τρίτης και κομβικής αναμέτρησης ήταν ο Μπάιρον Ντίνκινς με 24 πόντους και 6 ασίστ. Ακολούθησαν οι Τζον Αμίτσι με 18 πόντους, Φεράν Μαρτίνεθ με 13 πόντους και Ούγκο Σκονοκίνι με 12 πόντους, με τον τελευταίο μάλιστα να αγωνίζεται κόντρα σε ομάδα της πατρίδας του.

Στην άκρη του πάγκου για την αθηναϊκή ομάδα ήταν ο Μπόζινταρ Μάλκοβιτς, ενώ υπενθυμίζεται ότι ο θρύλος του NBA, Ντομινίκ Ουίλκινς, που ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος στην κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου στην «Πόλη του Φωτός» είχε αποχωρήσει από τον σύλλογο.