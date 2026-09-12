Γιαμπουσέλε στο Gazz Floor: «Ανυπομονώ να παίξω στον Παναθηναϊκό το καλύτερο μπάσκετ που έχω παίξει ποτέ!»

Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό και μίλησε στο Gazz Floor τόσο για την ξεχωριστή συνύπαρξη με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τη γαλλική παρέα των «πράσινων», αλλά και τον μεγάλο του στόχο.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΟΔΟ: Ευτυχία Οικονομίδου

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στον... αστερισμό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και το πρώτο του τεστ στη Ρόδο ήταν νικηφόρο, επικρατώντας της ΑΕΚ με 78-56, σε ένα παιχνίδι που περισσότερο από το αποτέλεσμα είχε σημασία για τα πρώτα αγωνιστικά δείγματα της νέας ομάδας. Με τις δύο πλευρές να έχουν να διαχειριστούν σημαντικές απουσίες, τα νέα πρόσωπα πήραν χρόνο και την ευκαιρία να αρχίσουν να συστήνονται στο παρκέ.

Ανάμεσά τους και ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε, ο οποίος φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα του Παναθηναϊκού και είχε τη δική του ξεχωριστή παρουσία, σημειώνοντας 8 πόντους με ένα τρίποντο. Για τον Γάλλο, ωστόσο, το συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν η πρώτη σελίδα σε ένα νέο κεφάλαιο, σε μια ομάδα με υψηλές απαιτήσεις και, κυρίως, με έναν προπονητή που ο ίδιος θεωρεί τον κορυφαίο στη EuroLeague.

Ο Γιαμπουσέλε μίλησε στο Gazzetta για την πρώτη του εμφάνιση, τη συνεργασία του με τον Ομπράντοβιτς και την καθημερινότητα δίπλα σε έναν άνθρωπο από τον οποίο, όπως εξήγησε, έχει να μάθει πολλά. Παράλληλα, στάθηκε στη γαλλική «παρέα» που έχει δημιουργηθεί στον Παναθηναϊκό, αλλά και σε μία από τις πιο όμορφες στιγμές της βραδιάς: το τρίποντο του Ιάσωνα Βαρβαρίτη, τον οποίο φρόντισε να κάνει να νιώσει πως ανήκει από την πρώτη στιγμή στην ομάδα.

Αναλυτικά

Για το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού: «Νιώθω αρκετά καλά. Νομίζω ότι αυτό ήταν το πρώτο παιχνίδι που παίξαμε οι περισσότεροι και ήταν σημαντικό για εμάς να νικήσουμε, όμως ακόμα δουλεύουμε στα πράγματα που έχουμε να βελτιώσουμε, αλλά ήταν το πρώτο καλό μας τεστ».

Για τη συνεργασία του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές και ο καλύτερος στη EuroLeague, οπότε το να έχω τη δυνατότητα να δουλεύω μαζί του, να μου δίνει συμβουλές κάθε μέρα και να βρίσκομαι γύρω του είναι εξαιρετικό και για όλους τους παίκτες. Έτσι γινόμαστε καλύτεροι και καταλαβαίνουμε καλύτερα το παιχνίδι. Έχουμε ακόμα να μάθουμε και να βελτιωθούμε».

Ο Γιαμπουσέλε δεν έχασε την ευκαιρία να σχολιάσει και την εμφάνιση του Ιάσωνα Βαρβαρίτη: «Ήμουν πραγματικά χαρούμενος για εκείνον. Όταν μπήκε στο παρκέ του είπα "όταν πιάνεις την μπάλα, σουτάρεις". Του είπα να το διασκεδάσει. Αυτές οι στιγμές είναι πολύ σημαντικές και του μίλησε και ο προπονητής πριν το παιχνίδι και ήταν ξεχωριστό για εκείνον που αποτελεί μέλος αυτής της ομάδας παικτών. Θα το θυμάται σε 10-15 χρόνια από τώρα. Είναι ένα πολύ καλό τεστ για εκείνον, γιατί υπάρχει πολλή προοπτική και ταλέντο. Οπότε το να έχει τη δυνατότητα σε αυτή την ηλικία να εμπλέκεται έτσι και να ευστοχεί σε τρίποντο όντας σημαντικός για το παιχνίδι είναι κάτι πολύ... μεγάλο για εκείνον».

Για τη γαλλική αποικία που έχει δημιουργήσει στον Παναθηναϊκό και τη συνύπαρξη με τους νέους συμπαίκτες του: «Με τους περισσότερους παίκτες της ομάδας ακόμα και με αυτούς που δεν είναι στην Εθνική Γαλλίας έχουμε συνυπάρξει και γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον. Το να είμαστε μέλη αυτή της ομάδας με τόσο υπέροχα άτομα και τρομερό ταλέντο είναι κάτι πολύ ξεχωριστό για μένα. Ανυπομονώ να παίξω το καλύτερο μπάσκετ που έχω παίξει ποτέ, γιατί ταιριάζω με την ενέργεια όλων. Είμαστε εδώ προσπαθώντας να βρούμε τον τρόπο να κερδίζουμε τα παιχνίδια και να κάνουμε τους πάντες χαρούμενους».