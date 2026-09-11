Ο υπερηχητικός Παναθηναϊκός στον... αστερισμό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς επικράτησε της ΑΕΚ με 78-56 στο φιλικό της Ρόδου με τις δύο ομάδες να έχουν ταλαιπωρηθεί από πολλές απουσίες στο τουρνουά. Θετικότατο το πρώτο δείγμα Φρανσίσκο, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα και Μπάντιο.

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Ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ αναμετρήθηκαν στο φιλικό ματς στο πλαίσιο του δεύτερου τουρνουά που διεξάγεται στη Ρόδο με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να ανεβάζει στροφές μετά το δεύτερο δεκάλεπτο επικρατώντας τελικά με 78-56. Είναι γεγονός ότι και τις δύο ομάδες τις είχαν πλήξει πολλοί και σοβαροί τραυματισμοί εμποδίζοντας να πλάσει κανείς ουσιαστική εικόνα από το παιχνίδι.

Όλοι οι παίκτες των «πράσινων» βρήκαν τον δρόμο προς το καλάθι με τα νέα αποκτήματα να αφήνουν θετική πρώτη γεύση από την παρουσία τους, ενώ την παράσταση έκλεψε και ο 16χρονος Ιάσωνας Βαρβαρίτης. Π΄ρωτος σκόρερ για το τριφύλλι ήταν ο Σιλβέν Φρανσίσκο με 14 πόντους με τον Λευτέρη Μαντζούκα να ακολουθεί με 11 πόντους και τον Τζέριαν Γκραντ με 10. Για την ΑΕΚ οι Λούκας Λεκαβίτσιους και Δημήτρης Τσαλμπούρης είχαν από 11 πόντους έκαστος.

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Το ματς

Η ΑΕΚ μπήκε καλά στο παιχνίδι και προηγήθηκε με 0-2 με τον Μπάρτλεϊ, όμως ο Παναθηναϊκός απάντησε άμεσα. Ο Γκραντ, μετά το άστοχο σουτ του Γιαμπουσέλε και το επιθετικό ριμπάουντ, ισοφάρισε σε 2-2, ενώ ο Τζόζεφ έδωσε ξανά το προβάδισμα στην Ένωση με 2-4. Ο Μαντζούκας, ωστόσο, βρήκε στόχο από την περιφέρεια για το 5-4, με τον Καλαϊτζάκη να ανεβάζει τη διαφορά στο 7-4 από τη γραμμή των βολών. Ο Λεκαβίτσιους μείωσε σε 7-6 από απόσταση, ενώ ο Γιαμπουσέλε με 1/2 βολές έφερε το παιχνίδι στα ίσα (8-8). Η ΑΕΚ πήρε εκ νέου το προβάδισμα με τον Τζόζεφ (8-10), αλλά ο Μαντζούκας απάντησε ξανά για το 10-10. Ο Φρανσίσκο με γκολ-φάουλ έβαλε τον Παναθηναϊκό μπροστά με 13-10, ο Μπάρτλεϊ μείωσε σε 13-12, όμως ο Χουάντσο, έπειτα από ασίστ του Φρανσίσκο, διαμόρφωσε το 15-12. Ο Γάλλος γκαρντ συνέχισε να δίνει λύσεις και με νέο καλάθι έστειλε το «τριφύλλι» στο +7 (19-12), πριν ο Λεσόρ διαμορφώσει το 21-12 με 2/2 βολές.

Η εικόνα του Παναθηναϊκού έγινε ακόμη πιο πειστική στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Μπόνγκα και τον Μπάντιο να ευστοχούν από την περιφέρεια και να διαμορφώνουν το 28-19. Οι «πράσινοι» έβγαλαν μεγάλη ένταση και στην άμυνα, με τους Χουάντσο, Λεσόρ και Μπόνγκα να έχουν ήδη τρεις τάπες στα πρώτα λεπτά, ενώ ο Μπάντιο είχε δώσει σημαντικές λύσεις και στις δύο πλευρές του παρκέ. Ο Γκραντ έφερε τη διαφορά στο +11 για το 32-21, σε ένα επιμέρους 8-3 του Παναθηναϊκού, με τον Τζόζεφ να μειώνει σε 32-23. Ο Γιαμπουσέλε βρήκε στόχο από το τρίποντο για το 35-23, με τον Τζόζεφ να απαντά για το 35-25. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να έχει τον έλεγχο και έφτασε στο 39-27, πριν ο Μπάντιο σκοράρει για το 41-27, έπειτα από λάθος του Λεκαβίτσιους και κλέψιμο του Γιαμπουσέλε. Ο Φρανσίσκο ήταν εκείνος που από τις βολές διαμόρφωσε το 42-29 του ημιχρόνου.

Μετά την ανάπαυλα, ο Φρανσίσκο συνέχισε από εκεί που σταμάτησε και με το 44-29 έγινε ο πρώτος διψήφιος σκόρερ της αναμέτρησης, έχοντας πλέον 11 πόντους. Ο Νόλεϊ απάντησε για το 44-31, όμως ο Μωραΐτης έδωσε ξανά διαφορά ασφαλείας στον Παναθηναϊκό, γράφοντας το 46-31. Ο Κατσίβελης μείωσε σε 46-33, με τον Μπόνγκα να απαντά αμέσως με τρίποντο για το 49-33. Ο Παναθηναϊκός παρέμενε σταθερά στο +15 (51-36), με τον Φρανσίσκο να συνεχίζει ορεξάτος και να κλέβει την μπάλα πριν καρφώσει στο ανοιχτό γήπεδο. Η ΑΕΚ προσπαθούσε να αντιδράσει, όμως ο Σάκοτα είχε αρκετά παράπονα από τους παίκτες του, την ώρα που ο Παναθηναϊκός διατηρούσε τον έλεγχο. Στα μέσα της τρίτης περιόδου ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έριξε στο παρκέ και τον 16χρονο Ιάσωνα Βαρβαρίτη, σε μία από τις ξεχωριστές στιγμές της αναμέτρησης. Λίγο αργότερα ο Μπάρτλεϊ σκόραρε για την ΑΕΚ και μείωσε σε 54-40, χωρίς όμως να αλλάξει η εικόνα του αγώνα. Ο Βαρβαρίτης, μάλιστα, βρήκε στη συνέχεια τον δρόμο προς το καλάθι και με τρίποντο διαμόρφωσε το 59-43, προκαλώντας το χειροκρότημα του Ντράγκαν Σάκοτα και των συνεργατών του στον πάγκο της ΑΕΚ.

Η τελευταία περίοδος ήταν έντονη με τον Γκραντ να ευστοχή για το 66-43, ενώ ακολούθησε μία μικρή ένταση με τον Λαρεντζάκη με αμφότερους να χρεώνονται από μία τεχνική ποινή. Η ΑΕΚ με τις βολές του Κατσίβελη μείωσε στο 66-45 με τον Μήτογλου να απαντάει με τη σειρά του για το 68-45 με 7 λεπτά να απομένουν για το φινάλε. Η ΑΕΚ έτρεξε ένα σερί 7 αναπάντητων πόντων μειώνοντας στο 68-52, όμως δεν είχετον χρόνο με το μέρος της. Οι Γιαμπουσέλε και Μαντζούκας έκαναν το 72-52 με την ΑΕΚ να δείχνει πως δεν θέλει να τα παρατήσει και τους Λεκαβίτσιους και Τσαλμπούρη να είναι αποτελεσματικοί, ωστόσο το παιχνίδι είχε πάρει τον δρόμο του με τον Παναθηναϊκό να αναδεικνύεται νικητής.

Παναθηναϊκός (Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης 4, Φρανσίσκο 13, Μωραϊτης 2, Μπάντιο 9(1), Βαρβαρίτης 3(1), Γκραντ 10, Λεσόρ 6, Γιαμπουσέλε 8(1), Ερνανγκόμεθ 2, Μπόνγκα 6 (2), Μήτογλου 4, Μαντζούκας 11(1)

ΑΕΚ (Σάκοτα): Λαρεντζάκης 2, Μπάρτλεϊ 2, Κατσίβελης 7, Νόλεϊ 7, Τσαλμπούρης 11(1), Πίνκνεϊ 4, Τζόζεφ 8, Σκορδίλης 4, Λεκαβίτσιους 11(1).

Τα δεκάλεπτα: 22-17, 42-29, 62-43, 78-56.