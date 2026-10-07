Μήτογλου: «Χαίρομαι πολύ που μπορώ να κάνω ερωτήσεις στον Ομπράντοβιτς και να μου κάνει διορθώσεις»

Δείτε τα όσα είπε ο Ντίνος Μήτογλου ενόψει του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε (08/10, 21:15) για την 4η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε έχοντας ως στόχο το 3/3 και τη διατήρηση του απόλυτου στο ξεκίνημα της φετινής Euroleague.

Ο Ντίνος Μήτογλου μιλώντας για το παιχνίδι είπε ότι «έχουμε προετοιμαστεί, έχουμε δει το βίντεο και γενικά όλα όσα πρέπει να κάνουμε, αμυντικά και επιθετικά. Θεωρώ ότι θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, γιατί η Φενέρ έχει πολύ μεγάλη ποιότητα γενικά και έχει πολύ βάθος στο ρόστερ της. Αλλά και εμείς είμαστε το ίδιο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έρχονται και κάποιοι παίκτες πίσω στην ομάδα και θεωρώ ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε».

Για τη νίκη της Φενέρ την προηγούμενη σεζόν με το buzzer beater του Μπάλντγουιν, ανέφερε: «Μιλούσαμε με τον Τζέριαν και λέγαμε τι είχε γίνει πέρσι. Σίγουρα δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε, δεν είναι καθόλου εύκολο να αγωνίζεσαι. Ειδικά στους παλιότερους παίκτες είναι στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Αλλά εντάξει, αν μένεις στο παρελθόν δεν είναι σίγουρα καλό. Είναι μια τελείως διαφορετική ομάδα από πέρσι, με την ίδια όμως ταυτότητα και παίζουν πάρα πολύ σκληρά. Οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι».

Για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, είπε: «Χαίρομαι καταρχάς πάρα πολύ που μπορώ να του κάνω ερωτήσεις και είναι πάντα εκεί πέρα να μου κάνει διορθώσεις. Οτιδήποτε χρειαστώ, πάντα είναι εκεί. Οτιδήποτε χρειαστείς και τον χρειαστείς και ο ίδιος θέλει να σε διορθώσει, είναι πάντα εκεί. Και ό,τι ξέρεις ότι θα σου πει, είτε για την τελευταία μέρα είτε για τη συγκέντρωσή σου, έχει να κάνει με βάση το μπάσκετ και τη νοοτροπία που θέλει αυτός. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Όλοι μας προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στο καινούργιο σύστημα. Θεωρώ ότι πηγαίνει πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής, αλλά έχουμε ακόμα πολλά περιθώρια».

Αναφορικά με το πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός στο ματς με τη Φενέρ: «Είναι μια ομάδα γενικά η οποία παίζει με πολύ μεγάλη ενέργεια. Ενώ δεν παίζουν στο όριο του φάουλ, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, γιατί έχουν και μεγάλα κορμιά. Να παίξουμε πολύ δυνατά στα ριμπάουντ, να ματσάρουμε την ενέργειά τους σίγουρα και σε άμυνα και σε επίθεση. Να παίξουμε και εμείς με επαφή και με τον τρόπο που παίζουν, γιατί αν χαλαρώσεις έστω και λίγο, σίγουρα μπορούν να το εκμεταλλευτούν αυτό. Αυτά θα είναι τα κλειδιά».

Όσο για τον κόσμο; «Σίγουρα είναι, εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές, με γεμάτο ΟΑΚΑ και με τους φιλάθλους μας στο πλευρό μας, δεν μπορούμε να χάσουμε. Το ΟΑΚΑ σίγουρα μπορεί να γίνει αήττητο, είναι απόρθητο, οπότε χρειαζόμαστε για ακόμα ένα παιχνίδι τους οπαδούς μας και θα χαρώ πολύ για ένα ακόμα μεγάλο παιχνίδι».