Παναθηναϊκός: Τα βίντεο της ΚΑΕ από την προπόνηση
Έτοιμοι για το μεγαλύτερο (έως το επόμενο) «crash test» είναι οι παίκτες του Παναθηναϊκού οι οποίοι θα υποδεχθούν στο «T-Center» την τουρκική ομάδα (08/10, 21:15).
Οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν την τελευταία τους προπόνηση, με την ΚΑΕ να δίνει στην δημοσιότητα πλάνα από τα όσα συνέβησαν στο γήπεδο.
Δείτε τις οδηγίες που έδινε ο Μάικ Μπατίστ στον Μουστάφα Φαλ, τις συμβουλές του Ζοτς στον Ρογκαβόπουλο αλλά και τη συνομιλία που είχε με τον Κέντρικ Ναν ο οποίος παρακολουθούσε την προπόνηση χωρίς να μπορεί ακόμα να πάρει μέρος.
Το σχετικό βίντεο
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