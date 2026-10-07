Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έδωσε στην δημοσιότητα βίντεο από την τελευταία προπόνηση της ομάδας ενόψει του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε.

Έτοιμοι για το μεγαλύτερο (έως το επόμενο) «crash test» είναι οι παίκτες του Παναθηναϊκού οι οποίοι θα υποδεχθούν στο «T-Center» την τουρκική ομάδα (08/10, 21:15).

Οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν την τελευταία τους προπόνηση, με την ΚΑΕ να δίνει στην δημοσιότητα πλάνα από τα όσα συνέβησαν στο γήπεδο.

Δείτε τις οδηγίες που έδινε ο Μάικ Μπατίστ στον Μουστάφα Φαλ, τις συμβουλές του Ζοτς στον Ρογκαβόπουλο αλλά και τη συνομιλία που είχε με τον Κέντρικ Ναν ο οποίος παρακολουθούσε την προπόνηση χωρίς να μπορεί ακόμα να πάρει μέρος.