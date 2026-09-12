Ολυμπιακός: «Παροξυσμός» για μια φωτογραφία με τα τρόπαια της ομάδας (vid)

Ολυμπιακός: «Παροξυσμός» για μια φωτογραφία με τα τρόπαια της ομάδας (vid)

Γιώργος Σακελλάρης
Ολυμπιακός: «Παροξυσμός» για μια φωτογραφία με τα τρόπαια της ομάδας (vid)
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Το... αδιαχώρητο επικρατεί στο Χίλτον από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, προκειμένου να φωτογραφηθούν με τα τρόπαια της ομάδας.

Αποστολή στην Κύπρο: Παναγιώτης Ραμαντάνης

Τεράστια ουρά από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού στο Χίλτον, ούτως ώστε να βγάλουν μια φωτογραφία με τα τρόπαια της αγαπημένης τους ομάδας. Οι Πειραιώτες βρίσκονται στο «Νησί της Αφροδίτης» και συγκεκριμένα στη Λευκωσία στο πλαίσιο του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» ενόψει της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν.

Την Παρασκευή (11/09) οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζώκα επικράτησαν με 89-87 του Ερυθρού Αστέρα, σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στο φινάλε με τρίποντη «βόμβα» του Σάσα Βεζένκοβ.

Το Σάββατο (12/09) οι υποστηρικτές της ομάδας του λιμανιού σχημάτισαν μια πελώρια ουρά, αδημονώντας να βγάλουν έστω μια φωτογραφία με τα βαρύτιμα τρόπαια του συλλόγου.

 

Δείτε το video:

     

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