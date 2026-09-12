Ο Σάσα Βεζένκοβ έδωσε το πρώτο του φετινό φιλικό με τον Ολυμπιακό και ήταν ο κορυφαίος παίκτης του αγώνα.

Ο Ολυμπιακός έφτασε σε μία ακόμη φιλική νίκη, καθώς πέρασε ξανά το εμπόδιο του Ερυθρού Αστέρα. Αντιμετώπισε το σύνολο του Ιμπόν Ναβάρο στο «Νεόφυτος Χανδριώτης» και χάρης σε τρίποντο του Σάσα Βεζένκοβ, έφτασε στη νίκη με 89-87.

Ο Σάσα είχε απουσιάσει από τα δύο φιλικά του Ολυμπιακού στο Ηράκλειο της Κρήτης, λόγω ενοχλήσεων στον αριστερό αγκώνα. Ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχει ξεπεράσει 100%, όπως δήλωσε και ο ίδιος μετά την αναμέτρηση της Κύπρου.

Ο Βεζένκοφ, που είναι ο μεγάλος MVP της ομάδας, στο πρώτο του φιλικό, απέδειξε ότι είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, φρόντισε να ξεχωρίσει, όχι μόνο με το σουτ του που έδωσε τη νίκη, αλλά με τη συνολική του εικόνα.

Αγωνίστηκε για 26 λεπτά και βγήκε πρώτος σκόρερ με 22 πόντους (1/2 βολές, 6/8 δίποντα, 1/4 τρίποντα). Μάζεψε 4 ριμπάουντ, μοίρασε 2 ασίστ, έκανε 2 κλεψίματα και 2 λάθη.

Είναι γνωστό το πόσο πολύτιμος είναι ο Σάσα για τον Ολυμπιακό και το γεγονός ότι επέστρεψε με τέτοια εμφάνιση, είναι πολύ ευχάριστο για τον Γιώργο Μπαρτζώκα.