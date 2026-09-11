Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 89-87 του Ερυθρού Αστέρα στο Νεόφυτος Χανδριώτης, έχοντας ως κορυφαίο τον Σάσα Βεζένκοβ σε ματς θρίλερ.

Στην Κύπρο συνεχίζει την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κοντραρίστηκε με τον Ερυθρό Αστέρα στο τουρνούα «Νεόφυτος Χανδριώτης» και έπαιξε ματς θρίλερ με τη σερβική ομάδα. Τελικά ο πρωταθλητής Ευρώπης πήρε το ροζ φύλλο αγώνα με 89-87 σε παιχνίδι ακατάλληλο για καρδιακούς.

Για τους ερυθρολευκους ο Βεζένκοβ που έβαλε μεγάλα καλάθια στο τέλος είχε 22 πόντους, ο Φουρνιέ τελείωσε με 16 πόντους και ο Μίλερ-Μακιντάιρ σταμάτησε στους 11 πόντους.

Από την άλλη πλευρά ο Μονέκε και ο Νουόρα είχαν από 17 πόντους, ενώ ο Μότλεϊ σταμάτησε στους 15 πόντους.

Το ματς

Με το καλάθι του Μιλουτίνοφ έγινε το 16-13 για τον Ολυμπιακό στα μέσα της πρώτης περιόδου. Οι Πειραιώτες έχασαν την αυτοσυγκέντρωση της, οι Σέρβοι ανέβηκαν σε άμυνα και επίθεση και έγραψαν το 22-29 λίγο πριν το τέλος της περιόδου.

Οι ερυθρόλευκοι αντέδρασαν και πάτησαν το γκάζι στα τελευταία λεπτά της δεύτερης περιόδου, με τον Φουρνιέ να μειώνει σε 45-49. Το τρίποντο του Γουόρντ έκανε το 54-53 στο 19', ενώ ο Φουρνιέ διαμόρφωσε το 56-55 στο ημίχρονο.

Με ένα τρίποντο του Νουόρα, ο Ερυθρός Αστέρας έκανε το 64-72 στο 26'. Ο Φουρνιέ μάζεψε τη διαφορά στους 4 για το 68-72, με τον Μπάτλερ να σκοράρει για το 71-76.

Ο Μότλεϊ νίκησε την άμυνα του Ολυμπιακού, ενώ ο Γουόρντ έφερε το ματς στο καλάθι για το 83 -85 στο 36'. Ο Βεζένκοβ έγραψε το 85-87, ενώ και πάλι ο Σάσα έκανε το 89-97στα 37 δευτερόλεπτα. Οι Σέρβοι αστόχησαν σε δύο τρίποντα, αλλά κράτησαν την κατοχή με 9 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Ο Μπόλντγουιν αστόχησε και ο Ολυμπιακός άντεξε για να πάρει το ματς.

Τα δεκάλεπτα: 25-29, 56-55, 71-76, 89-87.

OLYMPIACOS PIRAEUS (Coach: G. Bartzokas) # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AST TO STL BL PF FO +/- IDX STARTERS 14 S. VEZENKOV (C) * 26:06 22 6/8 1/6 7/9 50.0% 0 4 4 2 2 2 0 2 0 7 19 94 E. FOURNIER * 23:01 16 5/6 2/6 0/0 58.3% 0 0 0 3 1 1 0 1 0 -6 14 3 T. WARD * 26:02 8 2/3 1/2 1/5 60.0% 1 5 6 5 1 2 0 4 0 10 14 8 J. MONTERO * 26:10 8 1/2 2/5 0/0 42.9% 1 2 3 3 0 3 1 2 0 5 14 45 D. HALL * 25:24 7 3/5 0/0 1/2 60.0% 0 2 2 1 1 0 2 2 0 3 8 BENCH 11 C. MILLER-MCINTYRE 21:02 11 3/4 1/4 2/2 50.0% 0 2 2 2 1 0 0 1 0 -8 10 34 C. JOSEPH 18:32 10 3/3 0/2 4/4 60.0% 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 9 9 N. PLOTAS 02:45 4 1/1 0/0 2/2 100% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 33 N. MILUTINOV 14:36 3 1/2 0/0 1/2 50.0% 0 1 1 2 0 3 1 0 0 12 11 24 M. NDIAYE 13:59 0 0/2 0/1 0/2 0.0% 0 2 2 4 0 0 0 1 0 2 -5 21 O. NETZIPOGLOU 02:23 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 1 1 0 0 3 0 1 -3 29 A. KARAGIANNIDIS 00:00 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TEAM TOTALS 89 25/36 7/26 18/28 51.6% 6 21 27 24 8 15 4 18 0 - 97