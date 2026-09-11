Στην Κύπρο συνεχίζει την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κοντραρίστηκε με τον Ερυθρό Αστέρα στο τουρνούα «Νεόφυτος Χανδριώτης» και έπαιξε ματς θρίλερ με τη σερβική ομάδα. Τελικά ο πρωταθλητής Ευρώπης πήρε το ροζ φύλλο αγώνα με 89-87 σε παιχνίδι ακατάλληλο για καρδιακούς.
Για τους ερυθρολευκους ο Βεζένκοβ που έβαλε μεγάλα καλάθια στο τέλος είχε 22 πόντους, ο Φουρνιέ τελείωσε με 16 πόντους και ο Μίλερ-Μακιντάιρ σταμάτησε στους 11 πόντους.
Από την άλλη πλευρά ο Μονέκε και ο Νουόρα είχαν από 17 πόντους, ενώ ο Μότλεϊ σταμάτησε στους 15 πόντους.
Το ματς
Με το καλάθι του Μιλουτίνοφ έγινε το 16-13 για τον Ολυμπιακό στα μέσα της πρώτης περιόδου. Οι Πειραιώτες έχασαν την αυτοσυγκέντρωση της, οι Σέρβοι ανέβηκαν σε άμυνα και επίθεση και έγραψαν το 22-29 λίγο πριν το τέλος της περιόδου.
Οι ερυθρόλευκοι αντέδρασαν και πάτησαν το γκάζι στα τελευταία λεπτά της δεύτερης περιόδου, με τον Φουρνιέ να μειώνει σε 45-49. Το τρίποντο του Γουόρντ έκανε το 54-53 στο 19', ενώ ο Φουρνιέ διαμόρφωσε το 56-55 στο ημίχρονο.
Με ένα τρίποντο του Νουόρα, ο Ερυθρός Αστέρας έκανε το 64-72 στο 26'. Ο Φουρνιέ μάζεψε τη διαφορά στους 4 για το 68-72, με τον Μπάτλερ να σκοράρει για το 71-76.
Ο Μότλεϊ νίκησε την άμυνα του Ολυμπιακού, ενώ ο Γουόρντ έφερε το ματς στο καλάθι για το 83 -85 στο 36'. Ο Βεζένκοβ έγραψε το 85-87, ενώ και πάλι ο Σάσα έκανε το 89-97στα 37 δευτερόλεπτα. Οι Σέρβοι αστόχησαν σε δύο τρίποντα, αλλά κράτησαν την κατοχή με 9 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Ο Μπόλντγουιν αστόχησε και ο Ολυμπιακός άντεξε για να πάρει το ματς.
Τα δεκάλεπτα: 25-29, 56-55, 71-76, 89-87.
|OLYMPIACOS PIRAEUS (Coach: G. Bartzokas)
|# PLAYER
|MIN
|PTS
|2P
|3P
|FT
|FG%
|OR
|DR
|TR
|AST
|TO
|STL
|BL
|PF
|FO
|+/-
|IDX
|STARTERS
|14 S. VEZENKOV (C) *
|26:06
|22
|6/8
|1/6
|7/9
|50.0%
|0
|4
|4
|2
|2
|2
|0
|2
|0
|7
|19
|94 E. FOURNIER *
|23:01
|16
|5/6
|2/6
|0/0
|58.3%
|0
|0
|0
|3
|1
|1
|0
|1
|0
|-6
|14
|3 T. WARD *
|26:02
|8
|2/3
|1/2
|1/5
|60.0%
|1
|5
|6
|5
|1
|2
|0
|4
|0
|10
|14
|8 J. MONTERO *
|26:10
|8
|1/2
|2/5
|0/0
|42.9%
|1
|2
|3
|3
|0
|3
|1
|2
|0
|5
|14
|45 D. HALL *
|25:24
|7
|3/5
|0/0
|1/2
|60.0%
|0
|2
|2
|1
|1
|0
|2
|2
|0
|3
|8
|BENCH
|11 C. MILLER-MCINTYRE
|21:02
|11
|3/4
|1/4
|2/2
|50.0%
|0
|2
|2
|2
|1
|0
|0
|1
|0
|-8
|10
|34 C. JOSEPH
|18:32
|10
|3/3
|0/2
|4/4
|60.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|9
|9 N. PLOTAS
|02:45
|4
|1/1
|0/0
|2/2
|100%
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|33 N. MILUTINOV
|14:36
|3
|1/2
|0/0
|1/2
|50.0%
|0
|1
|1
|2
|0
|3
|1
|0
|0
|12
|11
|24 M. NDIAYE
|13:59
|0
|0/2
|0/1
|0/2
|0.0%
|0
|2
|2
|4
|0
|0
|0
|1
|0
|2
|-5
|21 O. NETZIPOGLOU
|02:23
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|-
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|1
|-3
|29 A. KARAGIANNIDIS
|00:00
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|TEAM TOTALS
|89
|25/36
|7/26
|18/28
|51.6%
|6
|21
|27
|24
|8
|15
|4
|18
|0
|-
|97
|CRVENA ZVEZDA MERIDIANBET BELGRADE (Coach: I. Navarro)
|# PLAYER
|MIN
|PTS
|2P
|3P
|FT
|FG%
|OR
|DR
|TR
|AST
|TO
|STL
|BL
|PF
|FO
|+/-
|IDX
|STARTERS
|33 J. NWORA *
|21:16
|17
|5/8
|1/2
|4/6
|60.0%
|1
|5
|6
|1
|2
|0
|0
|2
|0
|-4
|16
|0 J. MOTLEY *
|22:53
|15
|5/8
|1/2
|2/2
|60.0%
|0
|3
|3
|2
|2
|1
|0
|2
|0
|11
|15
|6 C. JONES *
|19:03
|12
|1/2
|3/4
|1/2
|66.7%
|2
|2
|4
|6
|1
|0
|0
|1
|0
|5
|18
|8 J. BUTLER *
|21:00
|4
|0/2
|1/3
|1/2
|20.0%
|0
|1
|1
|2
|4
|5
|0
|0
|0
|-14
|0
|24 P. BALDWIN *
|16:08
|2
|1/2
|0/3
|0/0
|20.0%
|1
|1
|2
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|-1
|BENCH
|95 C. MONEKE
|20:21
|17
|2/3
|4/9
|1/2
|50.0%
|0
|3
|3
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|-6
|14
|44 D. KRAMER
|17:01
|8
|0/0
|2/5
|2/3
|40.0%
|1
|4
|5
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|8
|10
|44 J. OJELEYE
|05:43
|4
|0/0
|1/1
|1/2
|100%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-5
|4
|13 T. CARTER
|12:16
|3
|0/0
|1/2
|0/0
|50.0%
|0
|0
|0
|1
|2
|1
|0
|0
|0
|11
|2
|15 O. DOBRIC (C)
|06:58
|3
|0/1
|1/1
|0/0
|25.0%
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|-12
|2
|3 N. WEILER-BABB
|21:38
|2
|0/2
|0/0
|2/2
|0.0%
|1
|0
|0
|1
|2
|4
|3
|2
|0
|1
|-5
|37 V. MEDAREVIC
|15:42
|0
|0/0
|0/2
|0/0
|0.0%
|1
|6
|7
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|3
|8
|TEAM TOTALS
|87
|14/28
|15/34
|14/21
|46.8%
|14
|28
|42
|22
|23
|19
|7
|14
|0
|-
|101
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.