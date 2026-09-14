Παίκτης της Μπασκόνια για την επόμενη διετία θα είναι ο Άλεξ Λεν όπως ανακοίνωσε ο ισπανικός σύλλογος.

Η Μπασκόνια συνεχίζει να ενισχύεται ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν στη EuroLeague, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Άλεξ Λεν!

Ο 33χρονος σέντερ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, έχοντας σε 23 συμμετοχές 3 πόντους και 2 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπασκόνια:

«Ο Ουκρανός σέντερ εντάσσεται στον οργανισμό της Μπασκόνια για τις επόμενες δύο σεζόν. Μπασκόνια και Άλεξ Λεν έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους μέχρι το 2028. Ο παίκτης, γεννημένος στο Αντράτσιτ της Ουκρανίας, και με πάνω από 700 αγώνες στο NBA, φτάνει στη Βιτόρια-Γκαστέις ως η νεότερη προσθήκη στην frontcourt της Μπασκόνια. Ο Άλεξ Λεν ξεκίνησε την καριέρα του στο NCAA με τους Μέριλαντ Τέραπινς τη σεζόν 2011-12, όπου έπαιξε για δύο σεζόν πριν κάνει το άλμα στο NBA με τους Φοίνιξ Σανς.

Έκτοτε… ο παίκτης ύψους 2,13 μέτρων ανέπτυξε τις δυνατότητές του με εκτεταμένη εμπειρία στις Ηνωμένες Πολιτείες με ομάδες όπως οι Ατλάντα Χοκς, οι Σακραμέντο Κινγκς και οι Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, ξεπερνώντας τα 700 παιχνίδια στο NBA. Την περασμένη σεζόν, ο Ουκρανός σέντερ μετακόμισε στην Ευρώπη, εντασσόμενος στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Μπασκόνια πρόσθεσε έναν παίκτη με φυσική κατάσταση και εμπειρία στο ρόστερ της για τις επόμενες δύο σεζόν. Ο Άλεξ Λεν θα ενταχθεί στην ομάδα του Πάολο Γκαλμπιάτι τις επόμενες ώρες. Καλώς ήρθες, Άλεξ!»