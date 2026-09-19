Η Μπανταλόνα επικράτησε της Μπασκόνια με 96-84 και πήρε την πρόκριση στον τελικό του Σούπερκοπα, έχοντας σε φοβερή κατάσταση τον Νίκολας Λαπροβίτολα.

Με τον Νίκολα Λαπροβίτολα να... λάμπει, η Μπανταλόνα επικράτησε της Μπασκόνια με 96-84 και πήρε την πρόκριση στον τελικό του Σούπερκοπα Ισπανίας.

Ο 36χρονος γκαρντ πέτυχε 27 πόντους, ενώ είχε και 10 ασίστ, σε 27 λεπτά συμμετοχής... οδηγώντας την ομάδα του προς τη νίκη και την πρόκριση.

Άξιος συμπαραστάτης του, ήταν ο Ρίκι Ρούμπιο που πέτυχε 13 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Για την Μπασκόνια ξεχώρισε ο Σίμονς με 19π., ενώ ο Φαρίντ είχε 2 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Πλέον η Μπανταλόνα περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Μπαρτσλεόνα - Βαλένθια, προκειμένου να μάθει τον αντίπαλό της στον τελικό του Σούπερκοπα.

Τα δεκάλεπτα: 20-23, 38-41, 68-57, 96-84