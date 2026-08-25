Μπασκόνια: Ανακοίνωσε Φαρίντ
Σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Κένεθ Φαρίντ βρισκόταν η Μπασκόνια για την ενίσχυση της front line, όπως ανέφερε ο Ισπανός δημοσιογράφος Τσέμα Ντε Λούκας την Δευτέρα 24/8.
Και μια μέρα μετά, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού ανακοινώθηκε κι επίσημα από τους Βάσκους για να δώσει λύσεις στη ρακέτα, αφού πλέον έχει απομείνει με τον Καλίφα Ντιόπ.
Τη σεζόν που πέρασε, αγωνίστηκε στο τριφύλλι και είχε 5.8 πόντους μέσο όρο και 3.9 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στη Euroleague, ενώ στο παρελθόν έπαιξε στο ΝΒΑ και την Τeam USA. Τα καλύτερα του χρόνια ήταν στους Νάγκετς.
✍️ Kenneth Faried, nueva pieza para el juego interior de Kosner Baskonia— Kosner Baskonia (@Baskonia) August 25, 2026
Ongi etorri, Kenneth! 🔵 🔴
📎 https://t.co/deAmSt0SyH pic.twitter.com/5dSqBqNWhd
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.