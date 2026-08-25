Παίκτης της Μπασκόνια είναι με κάθε επισημότητα ο Κένεθ Φαρίντ.

Σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Κένεθ Φαρίντ βρισκόταν η Μπασκόνια για την ενίσχυση της front line, όπως ανέφερε ο Ισπανός δημοσιογράφος Τσέμα Ντε Λούκας την Δευτέρα 24/8.

Και μια μέρα μετά, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού ανακοινώθηκε κι επίσημα από τους Βάσκους για να δώσει λύσεις στη ρακέτα, αφού πλέον έχει απομείνει με τον Καλίφα Ντιόπ.

Τη σεζόν που πέρασε, αγωνίστηκε στο τριφύλλι και είχε 5.8 πόντους μέσο όρο και 3.9 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στη Euroleague, ενώ στο παρελθόν έπαιξε στο ΝΒΑ και την Τeam USA. Τα καλύτερα του χρόνια ήταν στους Νάγκετς.