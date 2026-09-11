Ολυμπιακός: Το shootaround των Πειραιωτών ενόψει Ερυθρού Αστέρα (vid)

Γιώργος Σακελλάρης
Ολυμπιακός: Το shootaround των Πειραιωτών ενόψει Ερυθρού Αστέρα (vid)
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Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα στο πλαίσιο του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο (11/09/26, 21:00, ΣΚΑΪ). Δείτε το shootaround των ερυθρολεύκων.

Ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με τον Ερυθρό Αστέρα στην Κύπρο στο πλαίσιο του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης». Το τζάμπολ της φιλικής αναμέτρησης θα γίνει στις 21:00 σε τηλεοπτική μετάδοση του ΣΚΑΪ.

Οι παίκτες των Πειραιωτών έκαναν το καθιερωμένο shootaround και η ερυθρόλευκη ΚΑΕ δημοσίευσε σχετικό video στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο X.

Δείτε το σχετικό video:

     

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