Ολυμπιακός: Το shootaround των Πειραιωτών ενόψει Ερυθρού Αστέρα (vid)
Ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με τον Ερυθρό Αστέρα στην Κύπρο στο πλαίσιο του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης». Το τζάμπολ της φιλικής αναμέτρησης θα γίνει στις 21:00 σε τηλεοπτική μετάδοση του ΣΚΑΪ.
Οι παίκτες των Πειραιωτών έκαναν το καθιερωμένο shootaround και η ερυθρόλευκη ΚΑΕ δημοσίευσε σχετικό video στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο X.
Δείτε το σχετικό video:
🏀 Morning shootaround ahead of tonight’s game against Crvena Zvezda on Day 1 of the payabl. Basketball Tournament Neofytos Chandriotis. #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/SfxxuY2jXz— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 11, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.