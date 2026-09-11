Ολυμπιακός: Με Βεζένκοβ και Παπανικολάου στην Κύπρο
Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι. Οι «ερυθρόλευκοι» συμμετέχουν φέτος στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο, εκεί που θα αντιμετωπίσουν την Παρασκευή (11/09, 21:00) τον Ερυθρό Αστέρα.
Γνώριμος αντίπαλος, μιας και οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί στο Ηράκλειο (06/09), εκεί όπου οι Πειραιώτες, έφτασαν στη νίκη με 87-77.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, έχει πλέον άπαντες στη διάθεσή του. Οι διεθνείς έχουν μπει σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων και έτσι η δουλειά, γίνεται με όλους τους παίκτες. Στην Κύπρο, έχουν ταξιδέψει και δύο βασικά «γρανάζια» του Ολυμπιακού, τα οποία δεν έπαιξαν στο IBT CRETE.
Ο λόγος για τους Σάσα Βεζένκοβ και Κώστα Παπανικολάου. Ο πρώτος, είχε βρεθεί στο Ηράκλειο, ωστόσο λόγω ενοχλήσεων στον αριστερό αγκώνα, είχε μείνει εκτός δωδεκάδας. Ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού, είναι κανονικά διαθέσιμος και θα παίξει κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.
Από την άλλη, με την ομάδα ταξίδεψε ο Παπανικολάου, ο οποίος είχε μείνει εκτός στα προηγούμενα δύο φιλικά. Ο αρχηγός είχε ενοχλήσεις στο γόνατο, μετά το παιχνίδι της Εθνικής με την Ουκρανία. Είναι ανάμεσα στους παίκτες που ταξίδεψαν στην Κύπρο και μένει να φανεί αν ο coach Μπαρτζώκας θα τον χρησιμοποιήσει στο πρώτο ματς ή θα παίξει με τη Μακάμπι την Κυριακή (13/09).
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