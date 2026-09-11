Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα (11/09, 21:00 LIVE από το Gazzetta), για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε επικρατήσει στο τουρνουά της Κρήτης της σέρβικης ομάδας με 87-77 και είχε κατακτήσει το IBT Crete.
Για τους «ερυθρόλευκους» δεν ταξίδεψε στην Κύπρο ο Ταϊρίκ Τζόουνς, λόγω μικρής επέμβασης αφαίρεσης κύστης από τον δεξιό του μηρό.
Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 21:00 με τηλεοπτική μετάδοση από τον ΣΚΑΪ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.