Δείτε την ώρα και το κανάλι του αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα (11/09, 21:00 LIVE από το Gazzetta), για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε επικρατήσει στο τουρνουά της Κρήτης της σέρβικης ομάδας με 87-77 και είχε κατακτήσει το IBT Crete.

Για τους «ερυθρόλευκους» δεν ταξίδεψε στην Κύπρο ο Ταϊρίκ Τζόουνς, λόγω μικρής επέμβασης αφαίρεσης κύστης από τον δεξιό του μηρό.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 21:00 με τηλεοπτική μετάδοση από τον ΣΚΑΪ.