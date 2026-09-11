Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Παναγιώτης Αρταβάνης
Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

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Δείτε την ώρα και το κανάλι του αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα (11/09, 21:00 LIVE από το Gazzetta), για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε επικρατήσει στο τουρνουά της Κρήτης της σέρβικης ομάδας με 87-77 και είχε κατακτήσει το IBT Crete.

Για τους «ερυθρόλευκους» δεν ταξίδεψε στην Κύπρο ο Ταϊρίκ Τζόουνς, λόγω μικρής επέμβασης αφαίρεσης κύστης από τον δεξιό του μηρό.

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Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 21:00 με τηλεοπτική μετάδοση από τον ΣΚΑΪ.

@Photo credits: INTIME
     

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