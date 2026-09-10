Πενιαρόγια: «Πρέπει να προσθέσουμε έναν ή δύο ακόμα παίκτες, η αγορά είναι δύσκολη»

Ο προπονητής της Παρτίζαν, Ζοάν Πενιαρόγια, μίλησε στα σερβικά ΜΜΕ για το φετινό καλοκαίρι της ομάδας του Βελιγραδίου, τη μεταγραφική αγορά και τις κινήσεις που χρειάζεται ακόμα στο ρόστερ του.

Σε αναζήτηση παικτών βρίσκεται η Παρτίζαν, η οποία δεν έχει κλείσει ακόμα το ρόστερ της ενόψει της νέας σεζόν! Ο προπονητής της ομάδας, Ζοάν Πενιαρόγια, σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ της Σερβίας μίλησε ανοιχτά για το φετινό καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι, τις κινήσεις του συλλόγου, τη δυσκολία εύρεσης καλών παικτών τη δεδομένη χρονική στιγμή και τόνισε στο ότι το σύνολό του χρειάζεται ακόμα μια με δύο κινήσεις.

Όλος ο μπασκετικός κόσμος μετρά αντίστροφα για το πρώτο τζάμπολ της σεζόν στη EuroLeague και η Παρτίζαν ψάχνει απεγνωσμένα για δύο ακόμη αθλητές, αφού το ρόστερ της -αυτή τη στιγμή- απαρτίζεται από 13 παίκτες, αριθμός... απαγορευτικός για τις απαιτήσεις και τον ανταγωνισμό που αναμένεται να έχει η αγωνιστική περίοδος 2026-27.

Όσα ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πενιαρόγια:

«Προσπάθησα να ξεκουραστώ και να περάσω ωραίες διακοπές, αλλά οι κανονικές διακοπές για έναν προπονητή δεν είναι εύκολη υπόθεση, γιατί πρέπει να παρακολουθείς τη μεταγραφική αγορά και να χτίσεις μια νέα ομάδα, ένα νέο ρόστερ.

Η μεταγραφική αγορά ήταν πολύ δύσκολη για εμάς, ειδικά αυτό το καλοκαίρι. Ήταν τρελό λόγω του μεγάλου αριθμού ομάδων. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή είμαι ικανοποιημένος με το ρόστερ μας. Πιστεύω ότι έχουμε καλούς παίκτες, εμπειρία, αλλά και παίκτες που είναι νέοι σε αυτό το επίπεδο, έχουν ταλέντο και θέλουν να εξελιχθούν.

Προσπαθούμε να χτίσουμε μια πραγματική ομάδα και να διαμορφώσουμε το νέο μας προφίλ. Θέλουμε να δείξουμε στους οπαδούς σε λίγες μέρες ποιο είναι το προφίλ μας και πώς θέλουμε να αγωνιστούμε. Είμαι ικανοποιημένος, γιατί προπονηθήκαμε πολύ καλά τις τελευταίες δύο εβδομάδες, με μεγάλη ένταση. Τα παιδιά δουλεύουν υπέροχα και πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε καλή φάση αυτή τη στιγμή.

Η αγορά είναι πολύ, πολύ δύσκολη αυτή τη στιγμή. Είναι προφανές, καθώς έχω ήδη πει ότι πρέπει να προσθέσουμε έναν ή δύο ακόμα παίκτες. Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο 13 επαγγελματίες παίκτες στο ρόστερ, οπότε πρέπει να προσθέσουμε κι άλλους. Πρέπει όμως να βρούμε καλούς παίκτες, και η αγορά δεν είναι εύκολη αυτή τη στιγμή».