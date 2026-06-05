«Ανανεώνει με την Παρτίζαν ο Πενιαρόγια»

«Ανανεώνει με την Παρτίζαν ο Πενιαρόγια»

Πεναρόγια
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Ο Ζοάν Πενιαρόγια αναμένεται να επεκτείνει το συμβόλαιό του με την Παρτίζαν μέχρι το καλοκαίρι του 2028, σύμφωνα με σέρβικο δημοσίευμα.

Σημαντική ενίσχυση αναμένεται να ανακοινώσει η Παρτίζαν, καθώς βρίσκεται κοντά στην ανανέωση του συμβολαίου με τον Ζοαν Πενιαρόγια.

Ο Ισπανός τεχνικός κατέφτασε στη Σερβία αμέσως μετά τη φυγή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ανέλαβε το δύσκολο έργο να οργανώσει ξανά την ομάδα. Μάλιστα μπόρεσε να πετύχει τον στόχο του και κατάφερε να παρουσιάσει μια σταθερή εικόνα εντός των τεσσάρων γραμμών του παρκέ και να κάνει την Παρτίζαν ξανά ανταγωνιστική.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το σέρβικο μέσο «meridiansport», ο σύλλογος του Βελιγραδίου αναμένεται να ανανεώσει το συμβόλαιο του Πενιαρόγια μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

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Αυτό σημαίνει πως θα συνεχίσει να βρίσκεται στην άκρη του πάγκου για τα επόμενα δύο χρόνια, ενώ έχει ήδη αρχίσει τον μεταγραφικό σχεδιασμό ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

 

@Photo credits: eurokinissi
     

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