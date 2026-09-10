Ράιτ για Πίτερς: «Κάθε φορά που σουτάρει περιμένω ότι θα ευστοχήσει»

Διαβάστε τις δηλώσεις του Μόουζες Ράιτ για την περίοδό του στον Ολυμπιακό και τη συνάντησή του ξανά με τον Άλεκ Πίτερς στην Αρμάνι Μιλάνο.

Ο Μόουζες Ράιτ παραχώρησε δηλώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα τοης Αρμάνι Μιλάνο και μίλησε για τη μέχρι τώρα πορεία του, τον Ολυμπιακό, τον Άλεκ Πίτερς και το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του με την ιταλική ομάδα.

Αναλυτικά

Για τον Άλεκ Πίτερς: «Την χρονιά που πήγα στον Ολυμπιακό είχε μέσο όρο 14 πόντους. Δεν έχω ξαναδεί σουτέρ που να πιστεύει ότι κάθε φορά που σουτάρει, θα βάλει καλάθι. Έτσι, όταν βλέπω τον Πίτερς να σουτάρει, σπάνια πάω για το ριμπάουντ όπως κάνω συνήθως, επειδή είναι τόσο σπουδαίος σουτέρ που κάθε φορά που σουτάρει περιμένω ότι θα ευστοχήσει. Υπάρχει μία σύνδεση μεταξύ μας. Μου είχε πετάξει μερικές λόμπες στον Ολυμπιακό. Έτσι κρατήσαμε τη σύνδεση ζωντανή εδώ. Ήταν σαν να ξανασυναντιέσαι με έναν παλιό φίλο που δεν έχεις δει εδώ και καιρό. Είναι λοιπόν ένα υπέροχο συναίσθημα».

Για τον Ολυμπιακό: «Έπαιξα για έναν από τους πιο φημισμένους συλλόγους στον κόσμο. Όλοι στην Ευρώπη γνωρίζουν τον Ολυμπιακό. Λίγοι άνθρωποι στην Αμερική τον γνωρίζουν επίσης. Έτσι, το να είμαι μέρος ενός τόσο άψογου προγράμματος και να έχω τη νοοτροπία του πρωταθλητή κάθε μέρα, με ώθησε πραγματικά να εξελιχθώ ακόμα περισσότερο. Το προπονητικό επιτελείο και όλοι ήταν απλά φιλόξενοι. Ήταν υπέροχο».

Για τη Ζάλγκιρις: «Ο στόχος μου πηγαίνοντας εκεί, ήταν να πάρω πολύ χρόνο συμμετοχής και να παίξω καλά. Ήξερα πάντα, από τα μικρά διαστήματα που αγωνίστηκα στον Ολυμπιακό, ότι θα άφηνα το στίγμα μου στην EuroLeague και νιώθω ότι αυτό ακριβώς έκανα. Τώρα, μπορώ απλώς να συνεχίσω να χτίζω πάνω σε αυτό».