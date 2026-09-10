Ερυθρός Αστέρας: Με δύο απουσίες αλλά με Μονέκε στο «Νεόφυτος Χανδριώτης» οι Σέρβοι
Αναχώρησε για την Κύπρο ο Ερυθρός Αστέρας! Οι Σέρβοι θα αντιμετωπίσουν τους Ολυμπιακό και Άρη στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», που θα διεξαχθεί από 11-13 Σεπτεμβρίου στο «Νησί της Αφροδίτης».
Ο Ιμπόν Ναβάρο θα έχει στη διάθεσή του τον Τσίμα Μονέκε, ο οποίος διευθέτησε το ζήτημα με το διαβατήριό του και ακολούθησε κανονικά την ομάδα. Επιστροφή και για τον Μιλιένοβιτς, ο οποίος έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του.
Αντιθέτως, εκτός για τη Crvena Zvezda έμειναν οι Νταβίντοβατς και Τζούρισιτς, οι οποίοι δεν έχουν ξεπεράσει πλήρως τους τραυματισμούς τους. Υπενθυμίζεται ότι η ομάδα του Βελιγραδίου θα κοντραριστεί με τον Ολυμπιακό την Παρασκευή (11/09, 21:00) και με τον Άρη την Κυριακή (13/09, 15:45). Οι αγώνες θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.
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