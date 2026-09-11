Γνωστή έγινε η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για το ματς κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, με τον Σάσα Βεζένκοφ να είναι διαθέσιμος.

Ο Ολυμπιακός μετά το IBT CRETE, έχει μπροστά του ένα ακόμη πολύ δυνατό φιλικό τουρνουά. Οι Πειραιώτες βρίσκονται στη Λευκωσία για το «Νεόφυτος Χανδριώτης», όπου θα αντιμετωπίσουν τον Ερυθρό Αστέρα και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Την Παρασκευή (11/09, 21:00) θα βρεθούν αντιμέτωποι με την ομάδα της Σερβίας, την οποία κέρδισαν με 87-77 την περασμένη βδομάδα.

Γνωστές έγιναν οι επιλογές του Γιώργου Μπαρτζώκα, με τον Σάσα Βεζένκοβ να επιστρέφει στη διάθεσή του, ενώ εκτός μείνανε οι Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πάπας και Μπουρνελές.

Η 12αδα του Ολυμπιακού

Τζόσεφ, ΜακΙντάιρ, Μοντέρο, Νετζήπογλου, Φουρνιέ, Γουόρντ, Εντιάι, Βεζένκοβ, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς, Χολ, Καραγιαννίδης