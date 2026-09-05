Ο Μπράνκο Λάζιτς ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το μπάσκετ στα 37 του έτη.

Τέλος εποχής για τον Μπράνκο Λάζιτς! Ο 37χρονος ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, έπειτα από 18 χρόνια.

Ο πρώην παίκτης του Ερυθρού Αστέρα, αποχωρεί ως κάτοχος του ρεκόρ του συλλόγου για τους αγώνες που έπαιξε, έχοντας συμμετάσχει σε 838 ματς, κατακτώντας μάλιστα 25 τρόπαια σε 14 σεζόν.

Συγκεκριμένα έχει και το ρεκόρ των τροπαίων, με 7 τίτλους ABA League, 8 πρωταθλήματα Σερβίας, 9 Κύπελλα Κόρατς και 1 Σούπερ Καπ.