Μπράνκο Λάζιτς: Ανακοίνωσε την απόσυρσή του από τα παρκέ!
Τέλος εποχής για τον Μπράνκο Λάζιτς! Ο 37χρονος ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, έπειτα από 18 χρόνια.
Ο πρώην παίκτης του Ερυθρού Αστέρα, αποχωρεί ως κάτοχος του ρεκόρ του συλλόγου για τους αγώνες που έπαιξε, έχοντας συμμετάσχει σε 838 ματς, κατακτώντας μάλιστα 25 τρόπαια σε 14 σεζόν.
Συγκεκριμένα έχει και το ρεκόρ των τροπαίων, με 7 τίτλους ABA League, 8 πρωταθλήματα Σερβίας, 9 Κύπελλα Κόρατς και 1 Σούπερ Καπ.
7× #ABALiga champion. #ABALiga and @kkcrvenazvezda legend. 🙌— AdmiralBet ABA League (@ABA_League) September 4, 2026
In a special video message, Branko Lazić announced that he is officially retiring from basketball, closing an unforgettable chapter as the most decorated player in ABA League history.
A true champion who left an… pic.twitter.com/T6LnKtrtFh
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