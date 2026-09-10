Ολυμπιάκος: O Ταϊρίκ Τζόουνς δεν θα ακολουθήσει την ομάδα στην Κύπρο λόγω μικροεπέμβασης

Ολυμπιάκος: O Ταϊρίκ Τζόουνς δεν θα ακολουθήσει την ομάδα στην Κύπρο λόγω μικροεπέμβασης

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Ο Ταϊρίκ Τζόουνς υποβλήθηκε σε μικροεπέμβαση η οποία θα εμποδίσει τη συμμετοχή του με τον Ολυμπιακό στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» της Κύπρου.

Ο Ολυμπιακός αναμένεται να ταξιδέψει στην Κύπρο, όπου θα λάβει μέρος στο φιλικό τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στη Λευκωσία με τη συμμετοχή του Ερυθρού Αστέρα, της Μακάμπι Τελ Αβίβ και του Άρη.

Ωστόσο ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της απουσίας του Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος όπως ενημέρωσε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, υποβλήθηκε σήμερα (10/09) σε μια μικρή επέμβαση αφαίρεσης κύστης από τον δεξιό του μηρό και δεν θα ακολουθήσει την αποστολή της ομάδας στην Κύπρο.

Το πρόγραμμα των φιλικών

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

18:00, Άρης – Μακάμπι Τελ Αβίβ
21:00, Ολυμπιακός – Ερυθρό Αστέρα

 

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

15:45, Άρης – Ερυθρός Αστέρας
18:00, Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ

@Photo credits: eurokinissi
     

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