Τζόουνς: «Δεν έχω κάποιο αρνητικό συναίσθημα για τον Ναν, εύχομαι ό,τι καλύτερο στον Γουόκαπ»

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς πήρε θέση αναφορικά με την «ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα» με τον Κέντρικ Ναν, στους περσινούς τελικούς της Stoiximan GBL.

Ό,τι έγινε, έγινε. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς μίλησε στην πρόσφατη media day του Ολυμπιακού για τη EuroLeague και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στον περσινό διαπληκτισμό που είχε με τον Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Αμερικανός σέντερ έδειξε να έχει αφήσει πίσω του τα περσινά γεγονότα και να μην κρατάει κάποια... κακία.

Υπενθυμίζεται πως οι δύο παίκτες ενεπλάκησαν σε επεισόδιο στο τελευταίο ματς των περσινών τελικών, το οποίο ξεκίνησε από το παρκέ και συνεχίστηκε ακόμα πιο έντονα στη φυσούνα του ΣΕΦ, όπου οι δύο συμπατριώτες πιάστηκαν στα... χέρια.

Στην κάμερα των καναλιών Nova Sports, ο 29χρονος ψηλός των Πειραιωτών ρωτήθηκε για το εν λόγω περιστατικό αλλά έσπευσε να ρίξει τους τόνους λέγοντας πως δεν διατηρεί αρνητικά συναισθήματα για τον αστέρα του Τριφυλλιού και πως προχωράει μπροστά.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Δεν έχω κάποιο αρνητικό συναίσθημα για τον Ναν, δεν θέλω να δώσω συνέχεια, είμαστε μεγάλοι άντρες το αφήνουμε πίσω, ό,τι συνέβη στο παρελθόν μένει εκεί και τώρα προχωράμε μπροστά».

Εν συνεχεία σχολίασε και την αποχώρηση του Τόμας Γουόκαπ για την Ντουμπάι BC και ευχήθηκε τα καλύτερα για το μέλλον του -πρώην- πλέον συμπαίκτη του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του για τον Τεξανό γκαρντ:

«Χαίρομαι γι' αυτόν. Δεν έχω άσχημα συναισθήματα για ό,τι κι αν έκανε. Είναι το καλύτερο για τον ίδιο και χαίρομαι γι' αυτόν. Του εύχομαι ό,τι καλύτερο και καλή επιτυχία».