Ολυμπιακός: Η ανάρτηση της EuroLeague μετά τη media day των Πειραιωτών (vid)
Η EuroLeague έκανε ειδική μνεία στα παρασκήνια της media day του Ολυμπιακού! Η διοργανώτρια αρχή με ανάρτησή της στον επίσημο λογαριασμό της στο X δημοσίευσε video από τα πεπραγμένα των Πειραιωτών.
Πιο συγκεκριμένα, στο εν λόγω video δεσπόζει η παρουσίαση των νέων αποκτημάτων των Πρωταθλητών Ευρώπης και το χαρακτηριστικό χρυσό έμβλημα της διοργάνωσης στις φανέλες όλων των αθλητών των ερυθρολεύκων, όπως γίνεται παραδοσιακά με όλους τους συλλόγους που κατακτούν το βαρύτιμο τρόπαιο.
Δείτε τη σχετική ανάρτηση:
The @Olympiacos_BC Media Day aftermath.— EuroLeague (@EuroLeague) September 10, 2026
The Gold Badge is back on that jersey after 13 years. pic.twitter.com/7E9F2cPEXu
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