Η EuroLeague δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό της στο X video από τη media day του Ολυμπιακού, που έλαβε χώρα προ ημερών.

Η EuroLeague έκανε ειδική μνεία στα παρασκήνια της media day του Ολυμπιακού! Η διοργανώτρια αρχή με ανάρτησή της στον επίσημο λογαριασμό της στο X δημοσίευσε video από τα πεπραγμένα των Πειραιωτών.

Πιο συγκεκριμένα, στο εν λόγω video δεσπόζει η παρουσίαση των νέων αποκτημάτων των Πρωταθλητών Ευρώπης και το χαρακτηριστικό χρυσό έμβλημα της διοργάνωσης στις φανέλες όλων των αθλητών των ερυθρολεύκων, όπως γίνεται παραδοσιακά με όλους τους συλλόγους που κατακτούν το βαρύτιμο τρόπαιο.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση: