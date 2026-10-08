Ολυμπιακός: Αλλαγή έδρας για την ομάδα του Πειραιά
Αλλαγή έδρας για τον Ολυμπιακό. Όπως ενημέρωσε η ΕΟΚ, η ομάδα του Πειραιά θα παίζει τα εντός έδρας ματς της για την Allwyn WBL1, στο Κλειστό Γυμναστήριο Καμινιών και όχι στο ΣΕΦ μέχρι νεοτέρας για λόγους ανακαίνισης του γηπέδου.
Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Πανσερραϊκού με 101-67 και ξεκίνησε με το... δεξί τις υποχρεώσεις του στη Women Basket League 1 πριν από λίγες μέρες.
Αναλυτικά
Σας ενημερώνουμε ότι, για λόγους ανακαίνισης του γηπέδου και μέχρι νεοτέρας, οι εντός έδρας αγώνες του σωματείου Ολυμπιακός ΣΦΠ, για το πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών Allwyn Women’s Basketball League 1 της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027 αντί για το Κλειστό Γυμναστήριο ΣΕΦ που είχε οριστεί αρχικά, θα διεξάγονται στο Κλειστό Γυμναστήριο Καμινίων.
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