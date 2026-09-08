Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημιούργησε επίσημο λογαριασμό και στο TikTok με τους Βεζένκοβ, Μιλουτίνοφ και Ντόρσεϊ να κάνουν τα... αποκαλυπτήρια στους φιλάθλους των Πειραιωτών.

Ο Ολυμπιακός ενίσχυσε περαιτέρω την παρουσία του στα social media, δημιουργώντας επίσημο λογαριασμό και στο TikTok! Οι Βεζένκοβ, Μιλουτίνοφ και Ντόρσεϊ έχουν περίοπτη θέση στο σχετικό video της ΚΑΕ.

Η ανάρτηση που δημοσιεύτηκε γράφει χαρακτηριστικά: «Ποιος ξεκίνησε το Live;», καλώντας τους φιλάθλους των ερυθρολεύκων να ακολουθήσουν τον λογαριασμό της αγαπημένης τους ομάδας.

Δείτε το σχετικό video: