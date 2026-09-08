Ολυμπιακός: Απέκτησε λογαριασμό και στο TikTok η ερυθρόλευκη ΚΑΕ (vid)
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Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημιούργησε επίσημο λογαριασμό και στο TikTok με τους Βεζένκοβ, Μιλουτίνοφ και Ντόρσεϊ να κάνουν τα... αποκαλυπτήρια στους φιλάθλους των Πειραιωτών.
Ο Ολυμπιακός ενίσχυσε περαιτέρω την παρουσία του στα social media, δημιουργώντας επίσημο λογαριασμό και στο TikTok! Οι Βεζένκοβ, Μιλουτίνοφ και Ντόρσεϊ έχουν περίοπτη θέση στο σχετικό video της ΚΑΕ.
Η ανάρτηση που δημοσιεύτηκε γράφει χαρακτηριστικά: «Ποιος ξεκίνησε το Live;», καλώντας τους φιλάθλους των ερυθρολεύκων να ακολουθήσουν τον λογαριασμό της αγαπημένης τους ομάδας.
Δείτε το σχετικό video:
@olympiacos_piraeus_bc So who started the Live? 🧐🤔🤭 Olympiacos BC is on TikTok. Follow @olympiacos_piraeus_bc #OlympiacosBC #EuroLeague #Basketball #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight ♬ πρωτότυπος ήχος - Olympiacos BC
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